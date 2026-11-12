Þjáist af áfallastreituröskun og henti öllu vegna myglueitrunar

Bandaríska fyrirsætan og Jenny McCarthy segist enn ekki læknuð eftir áfallastreituröskun vegna myglueitrunar.
McCarthy opnaði sig um hræðilega reynslu sína í nýlegum þætti af hlaðvarpinu The Jenny McCarthy Wahlberg Show .
McCarthy sem er einnig einn dómara í raunveruleikaþáttunum Masked Singer sagði að hún hefði farið niður í „kanínuholu lækna, aðgerða, tanntaka, ígræðslur sem bókstaflega féllu út“ áður en hún fékk endanlega greiningu frá læknum. Hún sagði að eftir fjölmargar prófanir og rannsóknir hefði læknir sagt henni: „Jenny, þú ert með alvarlega myglueitrun. Þú ert með þá tegund myglu sem veldur flogum. Þú munt byrja að fá flogaköst.“
Áfallastreituröskun hennar er svo alvarleg að hún býr nú í tjaldi: „Ég er í sjöunda mánuði af afeitrun og ég er of mikið ofsóknaræði til að búa einhvers staðar annars staðar en í tjaldi.“
McCarthy útskýrði að hlutirnir hefðu orðið svo slæmir nýlega að hún hefði fengið „geðrænt áfall“ og grætur enn yfir því. „Þegar maður hefur gengist undir 11 aðgerðir á 15 mánuðum gat ég ekki sætt mig við að allt myndi hrynja aftur.“
„Ég er enn að vinna í áfallinu. Ég er miklu betri en ég er ekki læknuð ennþá. Ég var staðráðin í að láta þetta ekki draga mig niður.“
Hún tók fram að eftir að hafa fengið myglueitrun fékk hún histamínviðbrögð hvert sem hún fór. „Hvert sem ég fór fékk ég kvíðakastt yfir því að það væri mygla, jafnvel þótt það væri engin mygla neins staðar.“
McCarthy sagði frá því að hún hefði nýlega þurft að fá eiginmann sinn, leikarann Donnie Wahlberg, til að kveðja fötin sín og húsgögnin líka eftir að hjónin gengu í gegnum kostnaðarsamt ferli við að gera úrbætur á heimili sínu. Bætti hún við að hún teldi að myglueitrunin hefði stafað af förðunar- og búningsherberginu á vinnustað hennar. „Ég vildi ekki taka neina áhættu.“ McCarthy útskýrði enn fremur að hún hefði „endað á því að henda öllu“ og hefði keypt ódýra hluti í gegnum TikTok til að endurnýja fataskápinn sinn.
McCarthy og gestur hennar í hlaðvarpinu, Amy Myers, læknir sem sérhæfir sig í hagnýtri læknisfræði (e. functional medicine) og hefur sjálf greinst með eitrun af völdum myglu, ræddu um hversu erfitt það getur verið að eyða peningum í fatnað og heimilisvörur eftir að hafa gengið í gegnum kostnaðarsamt ferli við að hreinsa myglu af heimili sínu.
„Ég þori varla að eyða peningum í föt lengur, því ég þurfti að losa mig við allt sem ég átti. Þetta eru föt sem söfnuðust upp á 30 árum, föt sem ég klæddist á rauða dreglinum og tengjast alls kyns minningum,“ sagði McCarthy. Myers sagði frá því að eftir að hún lauk eigin meðferð hefði hún varið fjórum árum í samstarfi við arkitekt, verktaka og verkfræðinga við að byggja „heimili til frambúðar“ þar sem hún myndi „aldrei veikjast aftur.“
Og McCarthy viðurkenndi að hlutirnir hefðu farið mjög illa þegar hún gisti á hóteli í Las Vegas með eiginmanni sínum, Donnie Wahlberg, í sumar.
„Við komum mjög seint,“ sagði hún, „og ég missti bara meðvitund og vaknaði með aðeins bólgin augun og ég hugsaði: „Það er mygla í þessu herbergi. Ég varð algjörlega móðursjúk. Ég grét svo mikið og fékk taugaáfall í þessu herbergi, maðurinn minn hefur aldrei séð mig svona, aldrei.“
Uber-ferðir, að fara á veitingastaði og að fara um borð í flugvélar eru allt hlutir sem hún glímir við enn þann dag í dag.
Hver eru einkenni myglueitrunar?
Einkenni sveppaeitrunar geta verið mismunandi eftir því hvers konar eiturefni einstaklingur hefur verið útsettur fyrir. Hins vegar eru algeng einkenni kviðverkir, niðurgangur, ógleði og uppköst, svo og höfuðverkur, sundl, hiti og heilaþoka.Í alvarlegri tilfellum geta einstaklingar fundið fyrir þokusýn, skammtímaminnistapi, bólgu í heila (heilabjúgur) eða vökvasöfnun í lungum (lungnabjúgur).