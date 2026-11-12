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DV
Fókus

Kom að þáverandi eiginmanninum í rúnkhring

Fókus
Föstudaginn 13. nóvember 2026 09:30
Khloé Kardashian og Lamar Odom. Myndir/Getty Images

Raunveruleikastjarnan Khloé Kardashian rifjaði upp þegar hún kom að þáverandi eiginmanni sínum, körfuboltakappanum Lamar Odom, í „rúnkhring“ (e. circle jerk) á hótelherbergi.

Hún og móðir hennar, Kris Jenner, sögðu frá atvikinu í nýjasta þætti af The Kardashians.

„Khloé frétti að Lamar væri að reykja krakk á ákveðnu hóteli [með vændiskonum],“ sagði Kris og bætti við að þær hafi klætt sig í svört föt til að láta lítið fyrir sér fara. 

Þeim tókst að brjótast inn í herbergið og við þeim blasti erfið sjón.

„Þau voru í rúnkhring. Það voru 20 manns í herberginu, allir naktir. Ég stökk af stað og byrjaði bara að slá og kýla,“ sagði Khloé. 

Á meðan hún réðst á vændiskonurnar sem voru þarna með Lamar gekk Kris um með ruslatunnu og henti öllum fíkniefnunum. 

Horfðu á þær segja frá sögunni hér að neðan.

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