Vinsæl raunveruleikaþáttaröð tekin af dagskrá eftir ásakanir þriggja kvenna um kynferðisbrot eiginmanna sinna

Þáttaröðin Married at First Sight UK hefur verið tekin af dagskrá eftir ásakanir um að tveimur konum hafi verið nauðgað af eiginmönnum sínum á meðan framleiðsla stóð yfir.
Raunveruleikaþáttaröðin, sem var sýnd í tíu þáttaraðir, mun ekki snúa aftur eftir að konurnar tvær, og sú þriðja, sem sakaði eiginmann sinn um kynferðisbrot, stigu fram fyrr á þessu ári, að því er Channel 4 tilkynnti á fimmtudag. Önnur konan hélt því einnig fram að eiginmaður hennar hefði hótað að kasta sýru á hana.
Priya Dogra, forstjóri Channel 4, svaraði ásökununum í yfirlýsingu og baðst afsökunar á málinu eftir utanaðkomandi úttekt:
„Mér þykir mjög leitt að þessar konur hafi greinilega fundið fyrir mikilli vanlíðan,“ skrifaði hún. „Ég vona að aðgerðir okkar, að hefja úttektina hratt og grípa til skýrra og afgerandi aðgerða, sýni fram á skuldbindingu okkar gagnvart velferð allra sem leggja sitt af mörkum og löngun okkar til að styrkja stöðugt staðla iðnaðarins.“
Dogra sagði einnig að það hefði ekki verið hlutverk utanaðkomandi úttektar að ákvarða hvort ásakanirnar gegn mönnunum væru sannar:
„Þar lá ekki vald til að dæma í mjög alvarlegum ásökunum þriggja kvenna.“
Dogra sagði að þótt „engar niðurstöður“ hefðu komið fram um að snið raunveruleikaþáttanna væri „í eðli sínu óöruggt“, þá teldi hún að þáttaröðin hefði „nú runnið sitt skeið í meira en 10 ár“.
„Stöð 4 hefur alltaf dafnað á endursköpun,“ hélt hún áfram. „Og þetta er rétti tíminn til að hefja nýja tíma skapandi endurnýjunar.“
Mennirnir sem eru ákærðir hafa neitað ásökunum gegn sér, en einn þeirra var handtekinn í júní grunaður um nauðgun, samkvæmt BBC .
BBC var fyrst til að greina frá ásökununum eftir að konurnar stigu fram í maí og sögðu við fjölmiðla að stöðin hefði ekki viðhaft nægilegar verndarráðstafanir.
Þáttaröðin Married at First Sight UK var fyrst sýnd í júlí 2015. Þáttaröðin fylgir einhleypum einstaklingum sem samþykkja að giftast ókunnugum eftir að hafa verið paraðir saman af sérfræðingum í samböndum. Þó að hjónaböndin í breska þættinum séu ekki lagalega bindandi ferðast pörin saman í brúðkaupsferð sína, með myndavélum sem taka upp daglegt líf þeirra. Þáttaröðin var sett á markað eftir að bandaríska útgáfan af stefnumótaþáttunum kom út árið áður.