Ævintýralegt myndband Robert Irwin frá Íslandi slær í gegn

Robert Irwin birti ótrúlegt myndband frá heimsókn sinni til Íslands sem hefur rækilega slegið í gegn á TikTok með tæplega 200 þúsund „likes“.
Robert er sonur hins heimsþekkta Steve Irwin heitins, einnig þekktur sem Krókódílaveiðimaðurinn. Robert hefur fetað í fótspor föður síns sem dýraverndunarsinni. Hann hefur einnig getið sér gott orð sem sjónvarpsstjarna og vann til að mynda 34 seríu af Dancing With The Stars.
Robert var staddur á klakanum um mánaðamótin og birti nokkrar færslur á Instagram og TikTok þar sem hann líkti Íslandi við aðra plánetu. Robert er einnig ljósmyndari og sagði frábært að hafa fengið tækifæri til að mynda náttúrufegurðina hér á landi.
Robert er nú orðinn mikill Íslandsvinur. „Elska þig, Ísland,“ skrifaði hann með myndbandinu sem hefur vakið mikla athygli á TikTok og Instagram.