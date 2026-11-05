Rannsókn beinist einnig að bróður Markle í barnaklámsmáli föður þeirra

Hálfbróðir Meghan Markle, Thomas Markle yngri, hefur nú komið til tals í rannsókn á föður þeirra, Thomas Markle eldri, vegna vörslu barnakláms. Rannsakendur eru nú sagðir hafa til skoðunar hvort Thomas yngri sé viðriðinn málið.
Á blaðamannafundi á fimmtudag greindi Jonvic Remulla, innanríkisráðherra Filippseyja, frá þessari þróun mála og staðfesti að yfirvöld hefðu fengið upplýsingar frá vitni sem fullyrti að ólögráða stúlkur hefðu verið fluttar í íbúðarhúsnæði Thomas yngri.
„Við höfum vitni sem segir að komið hafi verið með ólögráða stúlkur heim til hans. Við munum rannsaka hvort sonurinn hafi verið viðriðinn glæpinn,“ sagði Remulla, samkvæmt News5 Philippines .
„Að ákæra aðeins föðurinn er aðeins hálf lögreglurannsókn,“ bætti Remulla við. „Það eru atriði sem benda til þess að sonurinn sé einnig viðriðinn glæpinn“ Hins vegar hafa embættismenn lagt áherslu á að Thomas yngri sé ekki grunaður að svo stöddu og að möguleg þátttaka hans sé enn til rannsóknar.
Remulla sagði að 7.500 myndir af ólögráða körlum og konum af ýmsum uppruna hefðu fundist í farsíma, sundurskildum örgjörvum og öðrum tækjum.
„Rannsakendur greindu mér frá því en ég vildi ekki horfa á þetta sjálfur vegna þess að þetta er eitthvað sem þú getur ekki gleymt eftir að hafa horft á það,“ sagði hann.
Yfirvöld hafa þó enn ekki ákvarðað hvort tækin tilheyrðu Thomas eldri og leita aðstoðar bandarísku alríkislögreglunnar (FBI) til að komast að eignarhaldi þeirra.
Í síðasta mánuði hélt Thomas yngri því fram að hann hefði fundið „hundruð, ef ekki þúsundir“ mynda af kynferðisofbeldi gegn börnum í fjórum kössum á heimili föður síns í Cebu á Filippseyjum. Hann tilkynnti síðan fundinn til lögreglunnar á staðnum og FBI.
Thomas eldri, 82 ára, neitaði ásökununum harðlega og kallaði fullyrðingar sonar síns „sjúklegar lygar“. „Ég er særður og í áfalli yfir því að sonur minn skuli vera að ásaka mig svona,“ sagði hann við Daily Mail. „Ég gæti aldrei gert það sem ég er sakaður um. Þetta er það versta sem nokkur gæti sakað mig um.“
Þrátt fyrir neitun föðurins krafðist Thomas yngri þess að ásakanirnar myndu leiða til þess að faðir hans kæmi fyrir dómstóla.
„Ég vona að faðir minn endi fyrir dómstólum, annaðhvort hér, eða líklega heima í Bandaríkjunum, til að fá réttlætinu fullnægt. Það væri besti staðurinn ef hann vill neita ásökunum og hreinsa nafn sitt.“
Thomas yngri kallaði einnig eftir því að réttarmeinafræðingar kæmu að því hverjir sóttu og skoðuðu meinta efnið.
Markle hefur tjáð sig vegna rannsóknarinnar á fráhverfum föður sínum og segist vera miður sín vegna málsins.