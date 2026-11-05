Opnar sig um það hryllilega sem Playboy-kóngurinn vildi að hún gerði með tvíburasystur sinni

Tvíburasysturnar Karissa Shannon og Kristina bjuggu í tvö ár í Playboy-setrinu með stofnanda vörumerkisins, Hugh Hefner. Á þessum tíma reyndi Hefner ítrekað að fá systurnar til að stunda kynlíf saman. Þetta staðfestir Karissa í samtali við Page Six en áður hafði ekkja Hefners, Crystal Harris, sagt frá þessu.
„Hann reyndi að þvinga mig og systur mína til að sofa saman. Hann vildi sjá það og vildi að við værum að gæla við hvor aðra og sagði að ef við elskuðum hvor aðra í raun og veru myndum við gera þetta saman.“
Karissa tekur þó skýrt fram að þær létu ekki til leiðast.
„Ég og systir mín gerðum aldrei neitt þannig saman í raun og veru. Því vil ég koma á framfæri. Við höfum aldrei stundað sifjaspell. Við gerðum það aldrei. Við þóttumst gera það. Við þóttumst gera það í hvert einasta skipti. Við settum það alfarið á svið.“
Þær systurnar hafi ákveðið saman að þykjast til að friðþægja Hefner. Karissa telur að hann hafi aldrei fattað það. Bara tilhugsunin um að fá að sjá systurnar stunda sifjaspell hafi gert Hefner mjög glaðan. Honum fannst það svo falleg tilhugsun.
Karissa hefur áður líkt kynlífi með Hefner við nauðgun.
„Í hvert sinn sem ég gerði það með honum var það ofbeldi. Fyrir mér var þetta eins og nauðgun,“ sagði Karissa í heimildarmyndinni Secrets of Playboy.
Sjá einnig: Ekkja Hugh Hefner sakar stofnanda Playboy um nauðgun og sifjaspell og lýsir hrottalegum kynferðisathöfnum