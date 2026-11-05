Leikstjóri einnar umdeildustu kvikmyndar sögunnar látinn

Hinn umdeildi ítalski leikstjóri Tinto Brass lést í gær, 4. nóvember, 93 ára að aldri. Brass var í upphafi þekktur fyrir listrænar kvikmyndir en í seinni tíð fór hann að gera erótískar bíómyndir. Hann varð alræmdur árið 1979 þegar hann gerði kvikmyndina Kalígúla um rómverska keisarann.
Brass skaust upp á stjörnuhimininn í ítalskri kvikmyndagerð árið 1963 með kvikmyndinni Chi lavora e perduto. Hann þótti hafa sérstakan myndatöku og klippingarstíl en gat gert alls kyns kvikmyndir, jafn vel spagettívestra og hryllingsmyndir. Brass var boðið að leikstýra mynd byggð á skáldsögunni A Clockwork Orange áður en Stanley Kubrick tók það að sér.
Brass vann verðlaun á kvikmyndahátíðum, meðal annars kvikmyndahátíðinni í Feneyjum árið 1971 og sat í kviðdómi kvikmyndahátíðarinnar í Berlín árið eftir. Á áttunda áratugnum var hann á meðal virtustu kvikmyndagerðarmanna Evrópu. Það er allt þar til árið 1979.
Skipt um kúrs
Frægasta og óneitanlega alræmdasta kvikmynd Tinto Brass kom út þetta ár. Kalígúla, byggð á ævi hins truflaða og skammlífa Rómarkeisara um miðja fyrstu öld eftir Krist.
Í myndinni léku stórleikarar á borð við Malcolm McDowell, Peter O´Toole og Helen Mirren. Myndin átti að vera ansi djörf, nekt og ofbeldi allt umlykjandi. En eftir að tökum lauk lét Brass taka upp gróf klámatriði og bæta inn í myndina. Í kjölfarið var myndin víða bönnuð en sums staðar sýnd klippt.
Eftir þetta hrapaði Tinto Brass í áliti í kvikmyndaheiminum. Hann lét þó ekki deigan síga heldur fór þess í stað að framleiða erótískar kvikmyndir. Í seinni tíð hefur hann því aðallega verið þekktur fyrir þess lags efni.