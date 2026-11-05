Dave fyrrum bassaleikari Wham kemur fram á Íslandi: „George bjó yfir ótrúlegum tónlistarhæfileikum“

Dave West fyrrum bassaleikari Wham! kemur fram á tónleikunum Celebrating George Michael sem fara fram í Hofi 20. nóvember og Hörpu kvöldið eftir 21. nóvember. Dave spilaði á bassa og starfaði með George Michael og Andrew Ridgeley á fyrstu upptökum á lögunum Careless Whisper, Wham Rap! og Club Tropicana.
„Ég var upphaflega í hljómsveit með Paul Ridgeley, þannig að ég þekkti Andrew og George nú þegar nokkuð vel. Við hlustuðum allir á sömu tegund tónlistar og höfðum mjög svipaðan smekk, svo við áttum ýmislegt sameiginlegt. George hafði fengið bassann minn lánaðan nokkrum sinnum, en þegar hann og Andrew byrjuðu að taka upp nokkur af lögunum sem þeir höfðu samið, spurði George hvort ég vildi koma með og spila á bassa í þeim. Þannig fór það að ég spilaði inn á þessar fyrstu upptökur af Wham Rap!, Careless Whisper og Club Tropicana. Við unnum síðan saman að nokkrum öðrum lögum, þar á meðal nokkrum ábreiðum, eins og til dæmis Love Machine. Þetta gekk allt mjög eðlilega fyrir sig. Við vorum bara hópur ungra stráka sem elskuðu tónlist og höfðu gaman af því að skapa hana saman,“ segir Dave í viðtali við DV.
George var einstök manneskja
„Þegar þarna var komið sögu mátti sjá að George bjó yfir ótrúlegum tónlistarhæfileikum. Það var ekki bara lagasmíðahæfileikinn eða röddin; hann hafði líka djúpan skilning á útsetningum og upptökustjórnun. Hann vissi nákvæmlega hvað hann vildi og hafði mjög skýra hugmynd um hvernig hvert lag ætti að hljóma. Og þar sem George gat sjálfur spilað á bassa, hafði hann yfirleitt nokkuð góða hugmynd um hvað hann vildi að ég spilaði. Hann var þó alltaf opinn fyrir því að prófa eitthvað nýtt, svo við gerðum tilraunir með alls kyns hugmyndir til að sjá hvað virkaði best. Ég man eftir að hafa verið að fikta við slap-bassa í innganginum að laginu Club Tropicana. Ég var hættur að spila þegar George kom allt í einu til mín og spurði hvað ég væri að gera. Það kom í ljós að honum fannst þetta frábært og bað mig um að halda þessu inni. Og það er einmitt sá inngangur sem enn má heyra á plötunni í dag. Þetta var það sem gerði samstarfið við George svo ánægjulegt. Hann hafði skýra sýn á tónlistina sína, en var jafnframt fús til að hlusta á aðrar hugmyndir og sjá hvert þær gætu leitt okkur,“ segir Dave.
„Ég held að við vitum öll að George var einstök manneskja, og það ekki bara vegna ótrúlegra hæfileika hans sem söngvari og lagahöfundur. Eftir að hann lést höfum við heyrt ótal sögur af því hversu góður og örlátur hann var. Hann hjálpaði svo mörgum, oft í kyrrþey og án þess að sækjast eftir nokkurri viðurkenningu. Á persónulegum nótum hjálpaði George ferli mínum mikið. Hann mælti með mér fyrir ýmis verkefni í gegnum árin, eitthvað sem ég mun alltaf vera ótrúlega þakklátur fyrir. Og hvað tónlistina varðar, þá var hann sannarlega einstakur. Ég myndi meira að segja segja að hann sé það enn. Áhrif hans á tónlistina eru gríðarleg. Jafnvel fyrstu lögin með Wham! voru stútfull af orku og alls kyns tónlistarlegum áhrifum, en samt vissi maður um leið og maður heyrði í þeim að þetta væri Wham!“
Virðingarvottur til George
Dave rifjar upp plötuna Faith, sem var sannarlega tímamótaverk. „Lögin, útsetningarnar, upptökustjórnin og allt við hana var á öðru stigi. Hún hljómaði svo fersk og frábrugðin öllu öðru sem var í boði á þeim tíma, og ég held að það sé einmitt það sem gerði George að svo framúrskarandi listamanni. Hann fylgdi ekki bara tónlistarstraumum; hann skapaði þá.“
Dave mun stíga á sviðið í Hörpu ásamt söngvaranum Steve Mitchell sem bregður sér í hlutverk George Michael á tónleikunum en hann er talinn besti flytjandi heims á lögum poppgoðsins.
Með þeim á sviðinu eru svo flottir hljóðfæraleikarar sem hafa komið fram með mörgum af fremstu tónlistarmönnum heims, svo sem Simply Red, Nile Rodgers & Chic, Brian May, Kylie Minoque og mörgum fleiri. Þá eru hæfileikaríkir bakraddarsöngvarar þeim til fulltyngis á sviðinu.
Aðspurður hvernig er að vinna að sýningunni Celebrating George Michael svarar Dave: „Á persónulegum nótum skiptir þessi sýning mig gríðarlega miklu máli. Hún er auðvitað virðingarvottur til lífs og tónlistar George, en umfram allt er hún mín leið til að þakka honum fyrir. Það var mér mjög mikilvægt að við gerðum George og tónlist hans full skil. Allt frá útsetningum og hljóðheimi til flutningsins sjálfs. Við höfum lagt hart að okkur við að fanga þann anda og þá tilfinningu sem gerði tónlist hans svo einstaka. Og við erum auðvitað ótrúlega heppin að hafa Steve Mitchell í fararbroddi. Ég held í hreinskilni sagt að enginn komist nær rödd George en Steve, og áhorfendur virðast vera sammála því. En eins og Steve segir sjálfur, þá snýst þetta ekki bara um hann. Þetta snýst um alla hljómsveitina, tónlistina og þá upplifun sem við sköpum saman með áhorfendum. Fyrir mér er eitt það ánægjulegasta að horfa út í salinn, sjá fólk dansa, syngja með, brosa og rifja upp allar þessar dásamlegu minningar. Það er einmitt það sem gerir þessa sýningu svo sérstaka.“
Hlakkar til að koma til Íslands
Dave hefur aldrei komið Íslands áður en segist hlakka til að heimsækja landið loksins núna í nóvember.
„Ég hef verið svo heppinn að ferðast um allan heim í mörg ár með ýmsum listamönnum, en af einhverjum ástæðum hef ég aldrei komið til Íslands. Ég hlakka því mikið til að heimsækja landið loksins. Hljómsveitin öll er líka mjög spennt fyrir því að koma til Akureyrar og Reykjavíkur, hitta fólkið þar og spila í þessum fallegu tónleikasölum. Það sem gerir þessa tónleika enn sérstakari er að þeir fara fram örfáum dögum áður en 10 ár verða liðin frá andláti George. Þetta verður því sérstaklega þýðingarmikill tími fyrir okkur öll og dásamlegt tækifæri til að koma saman, fagna ótrúlegu lífi hans og tónlist, og minnast þess hversu miklu máli hann skipti fyrir svo marga,“ segir Dave.
Með honum í fjögurra manna hljómsveit á sviðinu eru frábærir tónlistarmenn sem hafa komið fram og spilað með mörgum af fremstu tónlistarmönnum heims meðal annars Nile Rodgers & Chic, Brian May, Simply Red, Kylie Minogue og mörgum fleiri. Þá munu tveir hæfileikaríkir bakraddasöngvarar koma með kraftmikinn söng og sterka nærveru á sviðið en þeir hafa komið fram með mörgum þekktum hljómsveitum og söngvurum á fjölda tónleika. Og síðast en ekki síst þá er það söngvarinn Steve Mtchell, sem er almennt álitinn sem einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum, en flutningur hans á sviðinu er kraftmikill og tilfinningaríkur. Saman munu þessir mögnuðu flytjendur koma með ferðalag af frægum lögum sem spanna 35 ár af efni George Michael. Tónleikarnir munu klárlega koma áhorfendum í jólaskap með einu vinsælasta jólalagi allra tíma, Last Christmas, sem og danslögum eins og Wake Me Up Before You Go Go, Faith and Freedom! ‘90 og frægum ballöðum eins Careless Whisper, Father Figure og One More Try sem gerðu George Michael að stórstjörnu um allan heim.