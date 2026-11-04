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Fókus

Þau bjóða upp á fyrsta Bókakonfekt vetrarins

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 5. nóvember 2026 19:30

Bókakonfekt Forlagsins hefst í kvöld, fimmtudaginn 5. nóvember kl. 20 í bókabúð Forlagsins á Fiskislóð 39 og í streymi sem sjá má hér fyrir neðan.

Bókakonfektkvöldin eru löngu orðin fastur liður bókaunnenda í aðdraganda jóla. Á kvöldunum lesa rithöfundar úr bókum sínum og árita fyrir þá sem þess óska. Léttar veitingar eru í boði. Allir eru velkomnir. Kvöldin eru fjögur og eins og áður sagði byrjar það fyrsta í kvöld, og síðan koll af kolli næstu þrjú fimmtudagskvöld. 

Í kvöld koma fram: 

Illugi Jökulsson - Eldsins ógn

Ragnheiður Harpa Leifsdóttir - Deig

Eliza Reid - Og svo varð ég forsetafrú

Kristín Ómarsdóttir - Móðurást: Lausnargjaldið

Hjálmar Sveinsson - Húsið: Hlýskeið

Nanna Rögnvaldardóttir - Eitur í augum

Gunnar Helgason - Sturla: Tvíburaveiðar

Hildur Knútsdóttir - Skugginn

Benný Sif Ísleifsdóttir - Vetrarþrestir

 

Viðburður á Facebook.

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