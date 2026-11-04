Hreimurinn fyrir Avengers Doomsday afhjúpaður - Aðdáendur hafa miklar áhyggjur

Russo-bræðurnir hafa sagt Channing Tatum berum orðum að hann geti ekki farið „alveg Cajun“ í Avengers: Doomsday því þeir þurfa fólk til að skilja söguþráðinn í raun og veru.
Í nýútgefnu myndskeiði fengu áhorfendur að heyra nýja hreiminn hans í fyrsta sinn og margir sögðust ruglaðir yfir því hvað var í gangi.
Skyndileg breyting á mállýsku Gambits var opinberlega afhjúpuð á óvæntan hátt: í auglýsingu fyrir Dunkin' Donuts „MUNCHKIN Incursion“.
Í kynningunni er Gambit, persónan sem Channing Tatum leikur í Avengers: Doomsday myndinni sem sýnd verður í desember, að hanga í Nýja Avengers-turninum, þar sem hann hefur samskipti við HERBIE, sæta vélmennahjálparann úr The Fantastic Four: First Steps. Þó að litla vélmennið útskýri fjölbreytileikaárekstra með því að nota kleinuhringjagöt, talar Gambit með mjúkum, mjög látlausum, drungalegum stíl í Louisiana-stíl.
„Dómsdagurinn er kominn, vinur minn. Ertu með einhverjar hugmyndir uppi í þessum blikkdósahaus þínum?“
Þetta er gríðarleg frávik frá frammistöðu Tatums í Deadpool & Wolverine , þar sem þykkur, hraðskreiður Cajun-stíll hans var meðhöndlaður sem brandari því enginn í The Void gat skilið hann.
Þessi breyting í átt að skýrari og skiljanlegri tón víkur með róttækum hætti frá því hvernig persónan var upphaflega byggð upp í Marvel Comics. Rithöfundurinn Chris Claremont, meðhöfundur Gambit árið 1990, hannaði sérstaklega samræður stökkbreyttrar verunnar þannig að þær væru lesnar með þykkum, laglínulegum Cajun-beygingum. Í teiknimyndasögunum er þessi einstaka rödd skrifuð hljóðrænt til að neyða lesendur til að heyra greinilegar rætur hans frá New Orleans. Í meira en þrjá áratugi hefur þetta mjög stílfærða og stundum óskiljanlega málfar verið einkennandi málfræðilegt einkenni Gambits.
The Russo Brothers explicitly told Channing Tatum he can't go "full Cajun" in Doomsday because they need people to actually understand the plot The man waited 10 years to finally say "wooimbouttamakeanameformyselfhere" on screen, only to be told to speak clearly. People are already arguing over whether a readable accent ruins the character or saves the movie
— Obaino (@iamdpassword) November 4, 2026
Tatum staðfesti áður að hann hefði þurft að gera þessa aðlögun og sagði að stjórnendur kvikmyndastúdíósins og Russo-bræðurnir, sem leikstýra myndinni, hefðu talið sig þurfa að einbeita sér að því hvernig áhorfendur áttu að skilja myndina vel. Leikstjórarnir vilja varðveita húmorinn en forðast að fara í „fullkomna Deadpool “ myndina til að tryggja að ákefðin passi við dökka tóninn í Avengers: Doomsday, sérstaklega í ljósi þess að Tatum hefur þegar tekið upp bardagaatriði gegn Doctor Doom, sem Robert Downey Jr. leikur.
Hins vegar hefur breytingin nú þegar vakið harða umræðu innan Marvel-aðdáendahópsins.
Margir aðdáendur telja að þynning á hreimnum svipti persónuna því sem gerði hann vinsælan.
Einn notandi X skrifaði: „Hann beið í 10 ár bara til að fá röddina í þjónustuverinu,“ á meðan annar bætti við: „Þetta var grín í Deadpool og Wolverine og mér fannst það frábært en ég er ánægður að þeir hafi dregið úr tóninum og gert hann alvarlegri í alvarlegri mynd.“
Hins vegar voru ekki allir á móti því að Tatum breytti um hreim.
Einn notandi X skrifaði: „Ég held að fyrir kvikmynd sem á að vera gamanmynd eins og Deadpool og Wolverine, þá virkaði ofur-ýkta en samt mjög raunverulega hreimurinn fyrir Gambit mjög vel. Ég held að þessi hreimur fyrir alvarlegri kvikmynd virki en sé samt trúr persónunni.“
Á samfélagsmiðlum hafa notendur tekið eftir því að rödd Tatums sveiflast nú óþægilega á milli þess að vera alvarleg hasarhetja og hefðbundinnar teiknimyndasögu, sem skapar truflandi skort á samræmi. Sumir af hörðustu aðdáendunum halda því jafnvel fram að með því að þynna út hreiminn séu menningarlegar grínrætur Gambit skemmdar.