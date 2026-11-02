Vikan á Instagram: „Ég er bara að leika mér“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is.
Ef það fór framhjá einhverjum þá var Hrekkjavaka um helgina – Ráðherrarnir mættu sem IceGuys
Unnur Borg er háð glimmeri
Svo fór hún út á lífið sem engill – „Ég er bara að leika mér“
Bríet elskar lífið
Birgitta Líf varði vetrarfríinu á Spáni
Svala og Krummi komu fram í Salnum
Eva Ruza: „Happy Halloween bitches!“ – Hún og Hjálmar Örn munu hafa verið Karíus & Baktus-uppvakningar
Brynhildur Gunnlaugs var drekadrottningin Khaleesi úr Krúnuleikunum
Sunneva Einars var Katrín úr Fýkur yfir hæðir eftir Emily Brontë
Ásdís María og vinkona hennar voru Cindy og Brenda úr Scary Movie
Halla forseti ræddi um samfélagsmiðla
Gummi Emil fór í gusu
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór fékk viðurkenningu
Móeiður vonar að nóvembermánuður verði sér góður
Kristín Sif og Stebbi Jak voru sæt saman
Selma Soffía var með gellustæla á Marbella á Spáni
Mari segir að nú sé pelsatímabilið hafið
Handboltadrottningin Hafdís Renötudóttir sendir skilaboð til Subaru-stelpna
Kolfreyja Sól, best þekkt sem Alaska 1867, segir: „Hæ, ég er bara engill“
Patrekur Jamie mátaði búninga – Fréttahaukurinn Birta Björns segir: „Sigurvegari hrekkjavökunnar“
Ragga Ragnars fékk sér búbblur í búbblu
Kjartan Logi var Jack Torrance úr Shining