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Fókus

Vikan á Instagram: „Ég er bara að leika mér“

Fókus
Mánudaginn 2. nóvember 2026 09:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

Ef það fór framhjá einhverjum þá var Hrekkjavaka um helgina – Ráðherrarnir mættu sem IceGuys

 

Unnur Borg er háð glimmeri

 

Svo fór hún út á lífið sem engill – „Ég er bara að leika mér“

 

Bríet elskar lífið

 

Birgitta Líf varði vetrarfríinu á Spáni

 

Svala og Krummi komu fram í Salnum

 

Eva Ruza: „Happy Halloween bitches!“ – Hún og Hjálmar Örn munu hafa verið Karíus & Baktus-uppvakningar

 

Brynhildur Gunnlaugs var drekadrottningin Khaleesi úr Krúnuleikunum

 

Sunneva Einars var Katrín úr Fýkur yfir hæðir eftir Emily Brontë

 

Ásdís María og vinkona hennar voru Cindy og Brenda úr Scary Movie

 

Halla forseti ræddi um samfélagsmiðla

 

Gummi Emil fór í gusu

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór fékk viðurkenningu

 

Móeiður vonar að nóvembermánuður verði sér góður

 

Kristín Sif og Stebbi Jak voru sæt saman

 

Selma Soffía var með gellustæla á Marbella á Spáni

 

Mari segir að nú sé pelsatímabilið hafið

 

Handboltadrottningin Hafdís Renötudóttir sendir skilaboð til Subaru-stelpna

 

Kolfreyja Sól, best þekkt sem Alaska 1867, segir: „Hæ, ég er bara engill“

 

Patrekur Jamie mátaði búninga – Fréttahaukurinn Birta Björns segir: „Sigurvegari hrekkjavökunnar“

 

Ragga Ragnars fékk sér búbblur í búbblu

 

Kjartan Logi var Jack Torrance úr Shining

Vikan á Instagram

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