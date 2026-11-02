Meira barnaklám fannst í vörslu Thomas Markle - Vilhjálmur og Katrín blandast í málið

Barnaklám fannst að sögn í geymslu sem Thomas Markle eldri leigði nálægt fyrrum heimili hans í Mexíkó, nokkrum dögum eftir að sonur hans fann svipað efni í húsi föður síns á Filippseyjum.
Blaðamenn Daily Mail eru sagðir hafa uppgötvað barnaklámið eftir að hafa fengið aðgang að geymslunni og haft samband við FBI í kjölfarið. Eftir að hafa ferðast til Rosarito-strandarinnar í Mexíkó fundu blaðamennirnir tímarit gefin út í Asíu sem sýndu barnaklám meðal fjölskylduminjagripa, ljósmynda og bréfa.
Þeir eru einnig sagðir hafa fundið bækur um barnaníð, tímarit sem sýna börn verða fyrir kynferðisofbeldi og nokkrar ljósmyndir af ungum nöktum asískum konum. Að auki fundu þeir meinta 35 mm filmu sem sýnir tilviljanakenndar myndir af börnum á strönd og aðra af konu með bundna útlimi undir stjórn karlmanns við myndatökuna.
Þann 22. október bárust fréttir af því að Thomas eldri, 82 ára, væri til rannsóknar eftir að sonur hans, Thomas yngri, hefði að sögn uppgötvað „hundruð ef ekki þúsundir“ af barnaklámmyndum, en sá fyrrnefndi hefur harðlega neitað því .
Thomas yngri, 60 ára, sem á að hafa fundið myndirnar í kössum í húsi föður síns á Filippseyjum, sagði við The Sun: „Þegar ég fann þetta efni varð ég skelfingu lostinn og hafði engan annan kost en að kæra pabba minn.“ Hann sagðist einnig hafa fundið 15 mínútna myndband af nöktum stúlkum á LG farsíma, sem olli honum viðbjóði.
Samkvæmt Thomas yngri voru fórnarlömbin í myndbandinu „ekki eldri“ en 10 eða 11 ára og höfðu stundað „kynferðislegar athafnir“. Að auki var ein mynd tekin af fartölvuskjá, sem Thomas yngri þekkti að sögn frá fyrrum heimili föður síns í Mexíkó. Thomas yngri sagði einnig að það væru „margt fleira sem olli honum áhyggjum“ sem hann hefði aldrei séð áður, þar á meðal „gamlar bækur sem reyndust vera fullar af nöktum litlum stúlkum“.
Eftir að hafa fengið tæknimann til að aðstoða við að endurheimta harða diskinn fann Thomas yngri myndir af smábörnum og leikskólabörnum sem stunduðu kynlífsathafnir eða voru nakin.
Thomas eldri hefur harðneitað ásökunum: „Ég er í sjokki, særður og í áfalli yfir því að sonur minn skuli vera að bera þessar ásakanir á mig. Ég gæti aldrei gert það sem ég er sakaður um. Þetta er það versta sem nokkur gæti sakað mig um,“ hélt hann áfram. „Þetta er bull. Þetta er bara fullt af lygum. Þetta er hræðilegt. Ég hef ekki hugmynd um af hverju Tom er að reyna að eyðileggja mig með þessum lygum.“
Dóttir Thomas eldri, Samantha, hefur staðið með föður sínum en Meghan sagði í yfirlýsingu að hún standi með meintum þolendum. Í yfirlýsingu sinni til Page Six viðurkenndi hún einnig að hafa vitað af ásökununum gegn föður sínum í mörg ár og sagði þær vera ástæðuna fyrir því að hún hefði verið fráhverf honum síðan 2017.
Vilhjálmur prins og Katrín Middleton voru að sögn látin vita af bréfi frá árinu 2019 sem sent var lögreglunni, sem síðar var afhent Meghan Markle, þar sem fram komu ásakanir um kynferðislegt ofbeldi Thomas Markle eldri gegn börnum.
Heimildarmaður nálægt konungsfjölskyldunni sagði við Daily Mail á fimmtudag að það væri „óhugsandi“ að konungsfjölskyldan hefði ekki verið látin vita af bréfinu, sem mun hafa verið skrifað af fyrrverandi eiginkonu Thomas eldri, Roslyn Loveless.
Heimildarmaðurinn sagði einnig við fjölmiðla að Meghan og Harry hefðu ekki ein fengið bréfið. „Það var skylda lögreglunnar að upplýsa höllina um ásakanirnar og hún mun hafa gert það,“ sagði heimildarmaðurinn.
Síðan málið kom upp hafa Markle og Harry flogið frá Bretlandi með börnum sínum tveimur til óþekkts staðar.
Á miðvikudag greindi Page Six frá því að konungsfjölskyldan veitti Markle engan tilfinningalegan stuðning vegna málsins.
Á sama tíma sagði konungsfjölskyldufréttakonan Andrea Caamano á miðvikudag að hún hefði ekki „gert ráð fyrir að konungsfjölskyldan myndi blanda sér í þessa stöðu“. „Þrátt fyrir að Harry og Meghan séu komin aftur til Bretlands eru samskiptin enn flókin og ég sé ekki fyrir mér að konungshöllin vilji blanda sér í mál sem varða föður Meghan,“ bætti hún við.