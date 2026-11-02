Fékk á sig mikla gagnrýni fyrir heimilislausan búning: „Ónæm og ekki fyndin“

Bandaríska heimilisdrottningin Martha Stewart fékk á sig mikla gagnrýni fyrir að klæða sig upp sem heimilislaus manneskja fyrir hrekkjavökuna.
„Ég er miður mín yfir því að búningurinn minn í Halloween í gær, sem átti að vekja athygli á mjög alvarlegu málefni heimilisleysis, hafi móðgað fólk, sem var aldrei ætlun mín,“ sagði Stewarti í yfirlýsingu við Page Six á sunnudag, stuttu eftir að hafa eytt myndinni.
„Heimilisleysi er enn ein af stærstu áskorunum Bandaríkjanna og viðvarandi vandamál, eitthvað sem mér er mjög annt um og ég hef varið miklum tíma og fyrirhöfn í að styðja góðgerðarstofnanir sem berjast gegn þessari viðvarandi félagslegu faraldri,“ hélt hún áfram.
Stewart sagðist vera „staðráðin í að halda áfram að gera gæfumuninn.“
Annars staðar lýsti hún hrekkjavökunni sem „einni af uppáhaldshátíðum hennar á árinu“ og deildi því hvernig hún „eyddi áratugum í að kenna öðrum hvernig á að halda upp á hrekkjavökuna, deildi skemmtilegum, hátíðlegum uppskriftum, veitti einstaka handverkshugmyndir og gaf ráð um skemmtanir og gestrisni.“
Stewart afsakaði sig eftir að hún deildi og eyddi síðan mynd af sér í rifnum fötum með óhreinindi í andlitinu. Stewart bar einnig skilti sem á stóð: „Ég er svöng. Hjálpið mér.“
Myndinni var deilt í myndatöku sem kynnti kerti Stewart. Viðskiptakonan, sem er milljónamæringur, skrifaði myndatexta við færsluna: „QVC-kertin mín eru fullkomin fyrir hrekkjavökuna!!!“
Margir gagnrýndu Stewart á Reddit, þar af einn sem kallaði búninginn „móðgandi“ og „úr takti“.
Stewart baðst „mjög afsökunar“ í færslu á Instagram á sunnudag og sagði búninginn hafa verið mjög „ónæmur“. „Það er erfitt að viðurkenna þegar maður hefur virkilega klúðrað þessu. Fyrri yfirlýsing mín gekk ekki nógu langt. Ég veit að margir eiga í fjárhagsvandræðum,“ hélt hún áfram. „Að vera í búningi eins og ég gerði var ónæmt og ekki fyndið. Mér þykir þetta mjög leitt, Martha.“
Viðbrögðin við afsökunarbeiðninni voru misjöfn. Einn gagnrýnandi sagði: „Val þitt endurspeglar algjört sambandsleysi við örvæntingu og þjáningar svo margra, sérstaklega þeirra sem eru húsnæðislausir og svangir.“ Annar varði hana og sagði: „Við klæddumst alltaf sem „flækingar“ á hrekkjavökunni á áttunda áratugnum. Það var ekkert mál. Hættið þessu, fólk.“
Stewart hefur ekki verið feimin við að tala um peningana sína. Í síðasta mánuði deildi hún því óvænt að hún hefði einu sinni þénað 65 milljónir dala á ári eingöngu úr höfundarréttartekjum Kmart, þegar hún kom fram í hlaðvarpinu Other People's Business.
„Við vorum að selja vörur að verðmæti næstum tveimur milljörðum dala,“ sagði hún við David Rogier, forstjóra MasterClass. „Það eru miklir peningar. Þetta fjármagnaði alla þróun tímaritsins míns, allan reksturinn. Það var ótrúlegt.“
Hún viðurkenndi að hafa einnig „tapað um milljarði dollara“ við að takast á við lagaleg vandamál sín snemma á fyrsta áratug 21. aldar.
Stewart varð fræg fyrir að vera dæmd vegna innherjaviðskipta og afplánaði fimm mánuði í fangelsi, fimm til viðbótar í heimahúsi og tvö ár undir eftirliti.