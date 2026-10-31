Hjartalæknar segja frá leyndarmálum sínum – Einn neitar að gera þetta lengur en í 30 mínútur í einu

Hvað gera hjartalæknar sjálfir til að halda hjartanu heilbrigðu og draga úr líkum á alvarlegum hjartasjúkdómum? Fjórir virtir sérfræðingar hafa deilt þeim venjum sem þeir leggja mesta áherslu á í daglegu lífi. Ráðin eru í raun ótrúlega einföld og sum þeirra krefjast hvorki mikils tíma né sérstakrar fyrirhafnar.
Í umfjöllun BBC Science Focus kemur fram að hjartað og æðakerfið taki óhjákvæmilega breytingum með aldrinum. Æðar geta misst teygjanleika, fituútfellingar safnast fyrir og hættan á kransæðasjúkdómum og hjartabilun aukist.
Nikki Stamp, sérfræðingur í hjarta- og brjóstholsskurðlækningum, segir að besta vörnin felist í því að halda sig við grundvallaratriðin: Hreyfingu, hollt mataræði, góðan svefn og að halda blóðþrýstingi og kólesteróli í skefjum.
En hvernig fara sérfræðingarnir sjálfir að þessu?
1. Hlaupa upp stiga í vinnunni
Stephen Kopecky, hjartalæknir við Mayo Clinic, hefur tileinkað sér þá venju að hlaupa upp fimm hæðir í skrifstofubyggingunni þar sem hann starfar, þrisvar til fjórum sinnum á dag.
Hvert hlaup tekur aðeins um 90 sekúndur, en áreynslan er töluverð.
Hann segir rannsóknir benda til þess að slíkar stuttar og ákafar hreyfilotur geti bætt hjarta- og æðahreysti og haft jákvæð áhrif á lífslíkur.
Þeir sem ekki treysta sér til að hlaupa geta einfaldlega gengið upp stiga eða fundið aðrar leiðir til að hreyfa sig í stuttum lotum yfir daginn.
2. Hlusta á tónlist til að draga úr streitu
Langvarandi streita getur aukið hættuna á hjartasjúkdómum. Kopecky hefur fundið einfalda leið til að vinna gegn henni.
„Ég hef komist að því að það hjálpar mér að draga úr streitu að hafa klassíska tónlist í bakgrunni á skrifstofunni yfir daginn,“ segir hann.
Rannsóknir benda til þess að róleg tónlist geti haft jákvæð áhrif á taugakerfið, hægt á hjartslætti og stuðlað að slökun.
3. Stunda íþróttir með öðru fólki
Kopecky nefnir tennis sem sérstaklega heilsusamlega íþrótt, enda sameinar hún líkamlega áreynslu og félagsleg samskipti.
Í rannsókn frá árinu 2018 kom fram að þeir sem stunduðu tennis lifðu að meðaltali 9,7 árum lengur en einstaklingar sem stunduðu enga íþrótt. Þeir sem stunduðu badminton og knattspyrnu komu einnig vel út.
Rétt er þó að hafa í huga að rannsóknin sýndi tengsl milli íþróttaiðkunar og lengri ævi, en sannaði ekki að íþróttirnar sjálfar skýrðu allan muninn.
Stamp segir mestu skipta að velja hreyfingu sem fólk hefur ánægju af og getur stundað reglulega.
4. Draga úr saltneyslu
Amy Pollak, hjartalæknir við Mayo Clinic, leggur sérstaka áherslu á að takmarka salt í mataræðinu.
„Mataræði sem inniheldur lítið af natríum er mikilvægt fyrir marga þegar kemur að því að halda blóðþrýstingi í skefjum, sérstaklega eftir því sem aldurinn færist yfir,“ segir hún.
Hún ráðleggur fólki að gæta hófs í neyslu unninna kjötvara, tilbúinna rétta, salts snarls og annarra matvæla sem geta innihaldið mikið salt.
5. Sofa sjö til níu klukkustundir
Góður nætursvefn er ein mikilvægasta undirstaða hjartaheilsunnar.
Í rannsóknaryfirliti kom fram að einstaklingar sem glímdu við svefnleysi voru 69 prósent líklegri til að fá hjartaáfall en þeir sem ekki glímdu við slíkan vanda.
Kopecky leggur sjálfur áherslu á um átta klukkustunda svefn á nóttu. Svefnþörf er þó einstaklingsbundin og almennt er mælt með sjö til níu klukkustundum fyrir fullorðna.
6. Standa upp á 20 til 30 mínútna fresti
Regis Fernandes, hjartalæknir við Mayo Clinic, hefur sett sér einfalda reglu sem gæti nýst sérstaklega vel fólki í skrifstofuvinnu.
„Ég sit aldrei lengur en 20 til 30 mínútur í einu. Ég stend upp eða geng um í nokkrar mínútur áður en ég sest aftur,“ segir hann.
Langvarandi kyrrseta hefur verið tengd aukinni hættu á hjarta- og æðasjúkdómum og ótímabærum dauðsföllum. Regluleg hreyfihlé geta hjálpað til við að draga úr neikvæðum áhrifum hennar.