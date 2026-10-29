Enski leikarinn Patrick Stewart er látinn, 86 ára að aldri. Stewart lést á heimili sínu í Los Angeles í Bandaríkjunum á miðvikudag.
„Í stað blóma er þeim sem vilja minnast hans bent á Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund og Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.“
Stewart er þekktastur hlutverk sín sem Jean-Luc Picard skipherra í Star Trek: The Next Generation og prófessor Charles Xavier í X-Men-myndunum.
Samkvæmt yfirlýsingu á Instagram háði Stewart stutta baráttu við Alzheimer-sjúkdóminn og Lewy-sjúkdóm áður en hann lést.