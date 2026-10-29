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Fókus

Lawrence lét í sér heyra þegar óviðkomandi var hleypt inn til að sjá nektarsenu hennar

Kristinn H. Guðnason
Fimmtudaginn 29. október 2026 16:30
Lawrence var kviknakin í myndinni No Hard Feelings en hún vill ekki staðfesta að það sé myndin sem um ræðir.

Hollywood stjarnan Jennifer Lawrence varð reið eftir að hún komst að því að starfsfólk kvikmyndavers hafði gónt á nektarsenu af henni án heimildar. Gekk hún á framleiðendurna vegna þess.

Lawrence greinir frá þessu í hlaðvarpinu Call Her Daddy.

Sagði hin 36 ára leikkona að vegna sinnar stöðu í Hollywood hefði hún afl til að mótmæla og lát í sér heyra þegar svona kemur upp. Það hafa hins vegar alls ekki allar ungar leikkonur. Sagðist hún gera sér grein fyrir því að hún hafi visst ábyrgðarhlutverk í greininni.

„Ég læt meira í mér heyra, enda er ég mér líka meðvituð um þá stöðu sem ég hef innan greinarinnar,“ sagði Lawrence.

Hafi það gerst að starfsfólk kvikmyndavers sem ekki hafi átt að vera á staðnum hafi verið hleypt inn þegar verið var að taka upp atriði þar sem Lawrence var nakin.

Varð að láta í sér heyra

Fannst Lawrence sem henni bæri skilda til að láta í sér heyra út af þessu. Fyrst ein af stærstu leikkonum í Hollywood gæti ekki gert ráð fyrir að einkalíf hennar væri virt, hvað þá með óþekktar 18 ára leikkonur?

Greindi hún ekki frá því hvaða atriði var um að ræða og í hvaða kvikmynd. En samkvæmt kjarasamningum leikara í Hollywood eiga nektar og kynlífsatriði einungis að vera tekin upp í aflokuðum rýmum og aðeins það starfsfólk að vera á staðnum sem nauðsynlega þarf að vera það, eins og leikstjórar, kvikmyndatökumenn og ljósamenn.

Árið 2014, þegar Lawrence var aðeins 22 ára, fóru stolnar nektarmyndir af henni í dreifingu. Lawrence lét í sér heyra þá, gagnrýndi bæði hakkarana sem höfðu dreift myndunum og alla þá sem væru að góna á myndirnar. Benti hún á að þetta væri ekkert annað en kynferðisbrot.

 

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