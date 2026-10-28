Sendir frá sér hjartnæm skilaboð eftir ranga MS-greiningu

Christina Applegate hefur fullvissað MS-samfélagið um að hún muni áfram veita stuðning sinn, þrátt fyrir að hafa fengið ranga greiningu. „Ég er enn ykkar baráttukona,“ sagði Applegate við þá sem lifa með MS
Í síðustu viku sagðist leikkonan vera komin „aftur á byrjunarreit“ eftir að hafa greint frá því að hún hefði fengið ranga greiningu um MS-sjúkdóminn (e. multiple sclerosis) fyrir fimm árum. Applegate var greind með þennan sjálfsofnæmissjúkdóm, sem fylgir fólki alla ævi, árið 2021. Nú, fimm árum síðar, hafa læknar hennar staðfest að hún sé alls ekki með sjúkdóminn.
„Þótt ég sé ekki með þennan sjúkdóm hef ég bundist sterkum böndum við fólk sem við þekkjum, hlustendur og vini okkar, sem er með MS, og ég er enn ykkar baráttukona,“ sagði hún við MS-samfélagið í nýjasta þætti hlaðvarps síns, MeSsy.
„Ég mun áfram tala máli ykkar, nú og um alla framtíð. Ég upplifi mig enn sem hluta af þessu samfélagi og hvað sem öðru líður, þá elska ég ykkur.“
Applegate, sem er 54 ára, sagðist enn eiga í erfiðleikum með heilsuna og sagði hlustendum að það hefði tekið hana „10 mínútur að geta hreyft mig frá koddanum, komist fram úr rúminu og staðið upp“.
Applegate ætlar þó að gefast ekki upp; hún greindi frá því að hún myndi leita til sérfræðinga þar til niðurstöður liggja fyrir.
Applegate sagði einnig að hún hefði fundið fyrir miklum stuðningi eftir að hún greindi frá rangri greiningu, en það kom fram í þætti hlaðvarps hennar þann 20. október.
„Ég var alls ekki ánægð,“ viðurkenndi Applegate um röngu greininguna, og bætti við: „Allir aðrir voru svo glaðir. Mér hefur ekki batnað. Þvert á móti hefur ástandið versnað.“
Applegate sagði að til stæði að gera „rannsókn á netinu“ til að komast að því „hvað hefði gengið á síðan 2021“.
Í nýjasta þættinum fullvissaði meðstjórnandi Applegate, Jamie-Lynn Sigler, sem greindist með MS aðeins tvítug, hlustendur um að hlaðvarpið myndi halda áfram.
„Þetta snýst einfaldlega um líf okkar og það hversu flókið og óskipulegt lífið getur verið. Það var aldrei ætlunin að þetta snerist eingöngu um MS,“ sagði Sigler við hlustendur.
Árið 2021 tjáði Applegate sig í fyrsta sinn opinberlega um heilsufarsvandamál sín. Hún skrifaði á X: „Þetta hefur verið undarlegt ferðalag. En ég hef notið mikils stuðnings frá fólki sem ég þekki og er með sama sjúkdóm. Þetta hefur verið erfið vegferð. En eins og við vitum öll, þá heldur vegurinn áfram. Nema einhver loki fyrir hann.“
Þótt leikkonan hafi sagt tímaritinu PEOPLE á sínum tíma að hún eyddi mestum tímanum í rúminu, reyndi hún samt að fylgja dóttur sinni, Sadie, í skólann.