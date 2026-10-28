Leikstjóri heimildarmyndar um Matthew Perry útskýrir hvers vegna Friends meðleikarar hans eru ekki með í henni

Ný heimildarmynd um Matthew Perry er nú komin á Netflix, en þar vantar nokkur mjög kunnugleg andlit.
Í dag (28. október) eru liðin þrjú ár frá skyndilegu andláti Perry. Leikarinn fannst meðvitundarlaus í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles. Niðurstaða rannsóknar á dánarorsök var sú að andlátið hafi orðið vegna bráðra áhrifa ketamíns, en drukknun, kransæðasjúkdómur og búprenorfín voru einnig talin stuðla að dauðsfallinu.
Fimm einstaklingar voru ákærðir í tengslum við andlát leikarans. Ein þeirra, Jasveen Sangha, var fyrr á þessu ári dæmd í 15 ára fangelsi. Sangha, sem er best þekkt undir viðurnefninu Ketamíndrottningin, var sú sem útvegaði Perry ketamínið sem varð honum að bana.
Nú þegar þrjú ár eru liðin frá andláti Perry hefur ný heimildarmynd um hann, sem ber titilinn The One About Matthew Perry, verið gefin út á Netflix.
Mary Robertson, sem hefur hlotið Emmy-verðlaun, leikstýrði heimildarmyndinni. Hún sagðist hafa viljað gera myndina „fyrir þá sem elska Matthew, en það eru í raun allir , svo þeir geti elskað hann enn meira.“
Þessi þriggja þátta röð inniheldur frásagnir frá systur Perry, Miu Perry Bowick, og bestu vinum hans til margra ára. Þótt vitað væri að hann hefði verið afar náinn meðleikurum sínum úr þáttunum Friends, virðast þeir allir hafa ákveðið að taka ekki þátt í heimildarmyndinni.
Robertson útskýrði ástæðuna á þessa leið: „Við vitum að leikararnir úr Friends elska Matthew og að þeir syrgja hann, hver á sinn hátt.“
„Við leituðum til þeirra, en þau ákváðu að taka ekki þátt. Ég tel mig hins vegar afar heppna og heiðraða yfir því að framleiðandinn og handritshöfundurinn Jeff Strauss, sem vann náið að Friends, skyldi taka þátt, ásamt því að við fengum aðgang að ljósmyndum... sem gerðu okkur kleift að varpa ljósi á þessa gamanþáttaröð frá sjónarhorni sem ég tel að hafi ekki heyrst áður, og sem er býsna persónulegt.“
Hún minntist einnig á „vini hans úr hversdagslífinu“, það er að segja fólk honum nákomið sem stóð ekki í sviðsljósinu, fólk sem Perry kynntist á unglingsárunum og snemma á tvítugsaldri.
„Þetta var ekki bara fólk sem var vinir hans í raunveruleikanum þegar hann var rétt rúmlega tvítugur; þetta var fólkið sem var vinir hans í raunveruleikanum þann dag sem hann lést,“ sagði Robertson. „Þau voru vinir í áratugi, áratugi og aftur áratugi.“
Þótt leikararnir úr þáttunum Friends komi ekki fram í heimildarmyndinni hafa þau minnst leikarans við ýmis tækifæri eftir andlát hans. Í viðtali á síðasta ári sagði Jennifer Aniston að þau hefðu „gert allt sem í þeirra valdi stóð“ til að aðstoða Perry í baráttu hans við fíkn.
„En það var næstum eins og við hefðum verið að syrgja Matthew í langan tíma, því barátta hans við þennan sjúkdóm var honum virkilega erfið,“ bætti Aniston við. „Hversu erfitt sem þetta var fyrir okkur öll og aðdáendurna, þá er hluti af mér sem telur að þetta sé betra.“
Aniston lauk hinu alvarlega viðtali með því að segjast fegin því að kæri vinur hennar væri laus við sársaukann.
Perry fjallaði um fíknivanda sinn í endurminningabók sinni frá árinu 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.