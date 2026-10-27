Viðurkennir að hafa gengist undir fegrunaraðgerðir eftir vangaveltur um breytt útlit hans

Greint hefur verið frá því að írski leikarinn Barry Keoghan hafi gengist undir húðstinnandi meðferð sem kallast XERF.
Aðgerðin, sem Keoghan (34) fór í, var birt í myndbandi á nstagram af Nilam Holmes, húðsérfræðingi stjarnanna. Í myndbandinu sést Keoghan liggja á meðferðarbekk á meðan meðferðaraðili fer með handfesta græju yfir húð hans.
Eftir aðra meðferð sína sagði Keoghan: „Mér líður betur með sjálfan mig, ég lít betur út og mér finnst mikilvægt að hugsa um sjálfan sig, bæði að innan sem utan.“
XERF er meðferð sem byggir á útvarpsbylgjum (e. radio frequency) og er hönnuð til að stinna húðina án skurðaðgerðar. Samkvæmt tímaritinu Women's Health örvar hún einnig kollagenframleiðslu, án þess að nota þurfi nálar.
Keoghan er ekki eina stjarnan sem hefur prófað þessa meðferð, en hún nýtur einnig vinsælda hjá meðal annars Kim Kardashian og Priyanka Chopra.
Suchismita (Tia) Paul, læknir, sagði við miðilinn: „Ólíkt meðferðum sem valda skemmdum á yfirborði húðarinnar, virkar XERF undir yfirborðinu til að örva náttúrulega framleiðslu líkamans á kollageni og elastíni. Þetta leiðir til þess að húðin verður stinnari og þéttari með tímanum.“
Holmes, meðferðaraðili Keoghan, staðfesti að hún hefði unnið með honum í nokkurn tíma.
„Ég hef unnið með Barry í nokkurn tíma og séð um húðina hans í tengslum við ýmsar kvikmyndir, herferðir og verkefni. Traustið sem hann sýnir mér þýðir mikið,“ skrifaði hún í færslu á Instagram. „Húðin hans hefur tekið miklum breytingum til batnaðar á síðustu árum og hann lítur frábærlega út.“
Samkvæmt vefsíðu Holmes kostar ein heildarmeðferð fyrir andlitið með Xerf 2.500 pund eða um 400 þúsund krónur á stofunni hennar. Leit á netinu sýnir að meðferðin er ekki í boði hér á landi, þó nokkrar stofur bjóði upp á öflugar húðþéttingarmeðferðir.
Myndbandið birtist í kjölfar orðróms um „breytt útlit“ Keoghan.
Í mars tjáði Keoghan sig um ummæli á netinu og sagði að hann hefði „ekki viljað fara út úr húsi“ vegna þeirra. „Ég verð fyrir miklum dónaskap vegna útlits míns. Þetta er komið lengra en svo að hægt sé að segja að „allir gangi í gegnum svona“, þótt allir geri það vissulega, en þetta hefur orðið til þess að ég dreg mig í hlé,“ sagði hann í samtali við Ben Harlum hjá SiriusXM. „Þetta hefur orðið til þess að ég hef dregið mig í hlé og langar ekki að fara á viðburði. Mig langar ekki að fara út úr húsi.“
Keoghan, sem á fjögurra ára son, Brando, með fyrrverandi kærustu sinni, Alyson Sandro, bætti við: „Þetta er vonbrigði fyrir aðdáendurna, en það er líka leitt að litli drengurinn minn þurfi að lesa allt þetta þegar hann verður eldri.“
Í desember 2024 lokaði Keoghan, sem er um þessar mundir við tökur á kvikmynd um Bítlana þar sem hann fer með hlutverk Ringo Starr, Instagram-aðgangi sínum. Þetta gerði hann eftir að hafa greint frá því að hann hefði fengið skilaboð sem „enginn ætti nokkurn tímann að þurfa að lesa“.
Leikarinn er ekki mættur aftur á samfélagsmiðla, en í þættinum The Morning Mash Up á SiriusXM sagði hann: „Ég er enn forvitin manneskja sem langar að fara inn á netið. Og ef ég fer á viðburð eða fer eitthvað, þá vill maður sjá hvernig því er tekið. En þetta er bara ekki skemmtilegt, skilurðu?“