Þrír bræður Ívars Arnar eru látnir: „Þetta var slys og enginn níu ára drengur getur borið þessa ábyrgð”

Ívar Örn Jónsson er faðir, eiginmaður og tónlistarmaður sem ólst upp í mikilli sorg í Vestmannaeyjum. Hann er nýjasti viðmælandi hlaðvarpsins Sterk saman.
Þegar Ívar fæddist höfðu foreldrar hans þegar jarðað tvo syni sína.
„Einn bróðir minn fæddist mjög veikur og dó. Hinn var víst mjög virkur og þegar hann var fimm ára var Hersir bróðir bara níu ára og átti að fylgjast með honum meðan foreldrar okkar skruppu eitthvað. Alexander, litli bróðir, stakk af og týndist.”
Eyjan tók nánast öll þátt í leitinni og kom í ljós að drengurinn hafði dottið í sjóinn.
Ívar segir erfitt að hafa upplifað Hersi bróður sinn, sem einnig er látinn í dag, burðast með sársaukann á herðunum allt sitt líf.
„Þetta var slys og enginn níu ára drengur getur borið þessa ábyrgð. Hersir fór snemma út af brautinni og lést af völdum fíkninnar árið 2021.”
Ívar sagðist aldrei ætla að nota ólögleg vímuefni því hann sá hvernig þau fóru með stóra bróður hans og einnig var móðir hans alkóhólisti. Hún er einnig látin.
„Ég skil ekki að pabbi sé ekki að drekkja sorgum sínum líka, búinn að jarða konuna sína og þrjú börn”, segir hann og bætir við að pabbi hans þrífist best á sjónum og sé orðinn mýkri með árunum.
Ívar byrjaði þó tiltölulega snemma að drekka og hafði aldrei stjórn á drykkjunni.
Það var þó ekki fyrr en hann prófaði kókaín í fyrsta skipti sem hann fann sitt efni, þá var ekki aftur snúið.
„Allt í einu var ég ekki með minnimáttarkennd sem hafði plagað mig alla tíð. Ég var ekki minni en allir, eða ég hélt ekki að minnsta kosti.”
Eins og gengur þá jókst neyslan með árunum og Ívar fór í bindindi til að friða fólkið í kringum sig.
„Ég var alltaf að búa til tónlist en ég gaf ekkert út því mér fannst aldrei neitt nógu gott sem ég gerði.”
Það var svo eðlilegt að gera eitthvað rangt, biðjast afsökunar og gera það sama aftur. Þannig hafði lífið alltaf verið, frá barnsaldri.
Það sem gerði útslagið og varð til þess að hann tók ákvörðun um að snúa lífi sínu við og lifir nú innihaldsríku og góðu lífi var það að konan fór og hann drakk frá sér barnið.
„Í það skiptið skildi ég loksins að ég þyrfti að breytast, ekki bara þykjast og mig langaði það. Mig langaði oft en ég var tilbúinn.”
Hann talar um breytinguna, allar tilfinningarnar og sýnir ótrúlegt hugrekki.