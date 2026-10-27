Segist hafa neyðst til að vera góða stelpan til verndar kynvæðingu sem barnastjarna

Natalie Portman komst snemma að því að það að alast upp í Hollywood fól í sér að verja sig fyrir þeirri ímynd sem gerði hana fræga.
Óskarsverðlaunaleikkonan ræddi opinskátt um þau langvarandi áhrif sem það hafði á hana að vera kynvædd sem barnastjarna. Hún lýsti því hvernig hún mótaði markvisst ímynd „góðu stúlkunnar“ til að verja sig fyrir óvelkominni athygli, en komst síðan að því að þessi ímynd fylgdi henni langt fram á fullorðinsár.
Portman hóf feril sinn í kvikmyndum sem fjölluðu um alvarleg og myrk efni, svo sem spennumyndinni Léon: The Professional frá 1994, Heat og Beautiful Girls.
Þegar Portman glímdi við þann þrýsting sem fylgir Hollywood á unga aldri, lögðu hún og foreldrar hennar sig fram um að halda ímynd hennar á hvíta tjaldinu aðskildri frá því hver hún var í raunveruleikanum.
Í stað þess að tileinka sér þá ögrandi ímynd sem fylgdi sumum af fyrstu hlutverkum hennar, hélt Portman sig við hófstilltari ímynd opinberlega. Hún valdi sér hefðbundinn fatnað sem hæfði aldri hennar þegar hún kom fram á rauða dreglinum, um leið og hún lagði áherslu á menntun sína og námsárangur.
„Ég held að það hafi verið meðvituð viðleitni af minni hálfu, þar sem mér var lýst sem kynvæddri Lólítu, að vilja segja: „Nei, ég er alvarleg manneskja, ég er góð stelpa, ég er siðvönd, ég er klár, ég er námsmaður.“ Ég lagði áherslu á þetta, nánast sem eins konar varnarbúnað,“ sagði hún í samtali við Harper’s Bazaar.
Eftir því sem ferillinn þróaðist sótti Portman í flókin hlutverk sem gerðu miklar tilfinningalegar kröfur til hennar. Hún hlaut að lokum Óskarsverðlaun fyrir frammistöðu sína í Black Swan og var tilnefnd á ný fyrir hlutverk sitt í Jackie.
En samhliða því sem ferill hennar blómstraði komst Portman að því að alvarlega ímyndin, sem hún hafði ræktað af mikilli vandvirkni, ásamt þeim krefjandi hlutverkum sem hún tók að sér, hafði skapað varanlegan misskilning varðandi persónuleika hennar.
„En með tímanum fór það svo að allir halda að ég sé mjög alvarleg,“ sagði Portman. „Ég er í raun mjög glettin, ég elska að hlæja meira en nokkuð annað og finnst gaman að fíflast. Fólk heldur alltaf að ég sé fullkomnunarsinni, líklega vegna myndarinnar Black Swan, en ég er þveröfug. Ég sýni sjálfri mér skilning. Í háskólanum notuðum við orðatiltækið: ‚Lokið, ekki endilega vel gert.‘“
Eftir að hafa varið stórum hluta ferils síns í að kanna dekkri og flóknari persónur, segir Portman að áherslur hennar hafi breyst, nú vilji hún frekar veita áhorfendum gleði.
„Núna snýst þetta mikið um gleði,“ sagði hún um þetta tímabil á ferli sínum. „Þetta gildir bæði um mig sjálfa og það sem ég vonast til að gefa áhorfendum. Það er nefnilega þannig að... það eru alltaf einhverjar dimmar stundir í lífinu, en núna virðist vera svo mikið af þungum málum í gangi. Þetta er alls staðar og blasir við okkur hvert sem við lítum, svo mér finnst að það besta sem listamaður geti gert í dag sé að miðla gleði.“
Portman hefur einnig fundið hamingju í einkalífinu, en hún eignaðist nýlega barn með maka sínum, Tanguy Destable. Nokkrum vikum eftir að hún eignaðist sitt þriðja barn sagði Portman tímaritinu Harper’s Bazaar að hún væri „full af undrun og gleði yfir þessari töfrandi litlu mannveru.“
Portman á tvö börn, þau Aleph og Amalia, með fyrrverandi eiginmanni sínum, Benjamin Millepied. Þau skildu árið 2024 eftir 11 ára hjónaband.
Þótt Portman hafi notið þess að vera með nýfæddu barni sínu, segir hún að upplifunin hafi einnig minnt hana á hversu hverfular slíkar stundir geta verið.
„Þetta vekur með mér nýja athygli gagnvart eldri börnunum mínum líka, því ég minnist þess hversu stutt er síðan þau voru sjálf svona litlar, nýkomnar verur, og hversu hratt þau hafa blómstrað og orðið að stórkostlegum einstaklingum, hver með sinn eigin persónuleika, húmor og hugmyndir,“ segir hún.