Segir frá hjartnæmri ástæðu þess að hann er með aðra hendi í vasa á rauða dreglinum

John Cena hefur opinberað ástæðuna fyrir því að hann er alltaf með aðra hendi í vasanum þegar hann kemur fram á rauða dreglinum víðs vegar um heiminn.
Leikarinn, sem er 49 ára, öðlaðist frægð sem WWE-stjarna en er nú orðinn þekktur fyrir fjölmörg hlutverk sín. Cena settist nýlega niður með Romesh Ranganathan ásamt Jessicu Biel, sem leikur á móti honum í kvikmyndinni Matchbox.
Í þættinum ræddi Cena opinskátt um óöryggi sitt, sem er ástæðan fyrir því að hann er með hendina í vasa.
Ranganathan viðurkenndi að hann væri manneskja sem vildi „þóknast öðrum“ (e. people pleaser) og að hann vildi ekki að gestirnir fengju neikvæða mynd af honum. Við þetta greip Cena fram í til að fullvissa grínistann um að hann gerði nákvæmlega það sama.
„Þú ert ekki einn. Nei, í alvöru, þú ert ekki einn,“ sagði Cena og bætti við: „Ég upplifi þetta í ríkum mæli á mörgum stöðum.“
Cena sagði ennfremur að hann beri alltaf á sér vasaúr; hann teygir sig í vasann og heldur á úrinu í hvert sinn sem honum líður eins og hann sé „minni máttar“ eða ófullnægjandi. „Þið munuð sjá mig nudda það, bókstaflega, á þeim augnablikum þegar mér finnst ég vera minni máttar. Ég hef úrið meðferðis til að minna á að maður er ekki einn. Ég glími sjálfur við þetta.“
Cena sýndi síðan vasaúrið í hlaðvarpinu, en á bakhlið þess er grafin setningin: „Samanburður er þjófur gleðinnar.“
Leikarinn sagði að það að stinga hendinni í vasann væri skýrt merki um að hann væri að glíma við svokallaða loddaralíðan (e. imposter syndrome).
„Þegar ég sting hendinni í vasann á þennan hátt, og hreyfi hana svona, þá er það skýrt merki um að mér finnist ég ekki eiga heima hér,“ sagði Cena.
Cena hefur áður rætt um erfiðleika sína í Hollywood; hann sagði meðal annars í þættinum 3rd Hour of Today að honum hefði verið „ýtt út úr kvikmyndabransanum“ vegna þess að hann tók að sér hlutverk sem hann hafði ekki fullan hug á. Cena bætti við að á þeim tíma hefði hann kosið fremur að koma fram sem glímumaður fyrir framan stóra áhorfendahópa hjá WWE.
Viðhorf hans til kvikmynda hefur hins vegar breyst gjörsamlega, svo mjög að hann er nú „afar ástríðufullur“ gagnvart leiklistarferli sínum.
„Ég hef nú mikla ástríðu fyrir því sem ég geri – allt frá tökum á kvikmyndum til þess að sitja hér með ykkur og ræða um þessa mynd. Ég er svo heppinn að hafa fengið annað tækifæri, en það tók 20 ár að vinna að því.“