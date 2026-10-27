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Fókus

Patrekur Jaime sannar að hann sé Heidi Klum Íslands – Sjáðu búninginn

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Þriðjudaginn 27. október 2026 09:13
Mynd/Instagram

Áhrifavaldurinn Patrekur Jaime sýnir að hann sé Heidi Klum Íslands annað árið í röð.

Ofurfyrirsætan Heidi Klum er sannkölluð drottning hrekkjavökunnar en ár hvert toppar hún sig í búningi. Allir bíða spenntir eftir að sjá hvað hún gerir næst.

Sjá einnig: Svakalegustu búningar hrekkjavökudrottningar Hollywood

Eins og Heidi er Patrekur ekkert að teikna á sig veiðihár og hlaupa út, hann tekur þetta alla leið og í ár er þemað Disney.

Fyrsti búningurinn er hafmeyjan Aríel. 

Flott teymi í kringum hann

Patrekur vinnur með flottu teymi sem gerir hugmyndir hans að veruleika. Hann sýnir einnig frá ferlinu í skemmtilegu myndbandi á Instagram.

 Eins og í fyrra verða þetta þrír búningar. Við bíðum spennt eftir næsta.

Latin Icons

Í fyrra var þemað Latin Icons, hann var fyrirsætan Adriana Lima, Jennifer Lopez og Sofia Vergara sem Griselda. 

 

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