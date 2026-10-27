Nýfæddi sonurinn sá sjöundi í systkinahópnum

Hjónin Fanney Sandra Albertsdóttir, förðunarfræðingur og einkaþjálfari, og Garðar Gunnlaugsson, knattspyrnumaður, eignuðust son þann 10. október.
„Halló heimur,“ skrifar Fanney á samfélagsmiðla með mynd af syninum.
Fanney segir að fæðingin hefði gengið einstaklega vel og birti fleiri myndir. „Vika með fullkomna gullmolanum okkar. Nokkrar myndir frá mestu draumafæðingu sem ég hefði getað ímyndað mér.“
Í þriðju færslunni birti hún mynd af syninum með tveimur albræðrum hans.
Hjónin eiga í heildina sjö börn þar sem Garðar á fjögur börn frá fyrri samböndum.