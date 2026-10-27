Kynþokkafyllsti maður heims árið 2026 hélt að það væri verið að hrekkja hann þegar hann fékk tíðindin

Ár hvert er þess beðið með eftirvæntingu að tímaritið People tilkynni hver hafi hlotið titilinn kynþokkafyllsti maður heims það árið.
Það var leikarinn Jonathan Bailey sem hlaut titilinn í fyrra og þar áður leikarinn John Krasinski. Aðrir frægir sem hlotið hafa titilinn í gegnum árin eru Brad Pitt sem hlaut titilinn fyrst árið 1995 og svo aftur árið 2000, Richard Gere sem var kynþokkafyllsti maður heims bæði árið 1993 og 1999, George Clooney hefur líka orðið fyrir valinu í tvígang eða á árunum 1997 og 2006 og svo leikarinn Johnny Depp árin 2003 og 2009.
Nú er ljóst hver er kynþokkafyllsti maður heims árið 2026 en það er bandaríski leikarinn Noah Wyle sem undanfarið hefur slegið í gegn í læknadramanu The Pitt. Segja má að Wyle hafi beðið eftir titlinum lengi en hann er 55 ára gamall og til gamans má geta að hann er náinn vinur George Clooney eftir að þeir léku saman í læknadramanu ER sem margir höfðu saknað sárt þar til The Pitt kom út til að fylla upp í tómarúmið.
Hélt að þetta væri hrekkur
Þegar Wyle fékk símtalið um að People hefði valið hann sem kynþokkafyllsta mann heims í ár kom það flatt upp á hann.
„Mér fannst þetta hljóma eins og hrekkur – aldrei í milljón ár hefði ég trúað því að ég fengi þennan heiður.“
Þokkafulli leikarinn í raun trúði því ekki að þetta væri satt fyrr en eiginkona hans, Sara, sannfærði hann um að þetta væri ekki svo galið. Hann væri dásamlegur maður, eiginmaður og faðir. Það væri fullkomlega eðlilegt að hann fengi þennan titil. Þá loks sagði leikarinn: „Ókei, fyrst þú segir það.“
Hann tekur fram að færri hafi verið lukkulegri með þennan heiður en eiginkonan enda telur hún að People hafi valið einstaklega vel í ár og að þetta sé gott merki um að Sara sé með góðan smekk.
Elsti sonur hans var þó ekki eins hress. „Sonur minn er svo praktískur. Hann sagði strax: „Úff, þetta á eftir að gera líf mitt svo miklu erfiðara, en þetta er töff pabbi, en þú gefur líka höturum færi á þér núna.“ Eldri dóttir mín sagði: „Nei, ekki séns“ og ég held að hún muni stríða mér fyrir þetta næstu 50 árin.“
Leikarinn reiknar ekki með því að þetta muni hafa mikil áhrif á líf hans, en hann óttast þó að fjölskylda hans og vinir muni stríða honum óspart fyrst þetta tækifæri hefur nú borist þeim á silfurfati. Nema reyndar George Clooney.
„Ég held að honum verði skeppt og vonandi líður honum eins og stoltum læriföður yfir því að ég hafi loksins komist á silfuraldurinn“
Börnin það mikilvægasta
Wyles ræddi við People um lífið og tilvearuna í tilefni dagsins og þar kemur meðal annars fram að hann sé enn að læra að vera sáttur við eigin líkama eftir að hafa verið vandræðalegur unglingur, að hann eigi erfitt með að standast mátið þegar hann sér auglýsingar um útivistarbúnað á Instagram og að hann eigi erfitt með að vera seinn. Aðspurður um það rómantískasta sem hann hefur gert segir leikarinn:
„Þegar konan mín og ég vorum að byrja að hittast átti ég tvö börn úr fyrra sambandi svo við gátum ekki alltaf verið saman þegar börnin voru hjá mér, en ég beið með að kynna hana fyrir börnunum í tæpt ár. Svo þegar við vorum ekki saman þá bjó ég til gjafir fyrir hana. Ég gerði bók með ljósmyndum og minjagripum sem tengdust stefnumótum okkar, ég gerði teikningar og ljóð og svo bara alls konar sem ég fann til svo ég gæti gert eitthvað fyrir hana á meðan við vorum ekki saman sem hún gæti fengið þegar við hittumst aftur.“
Það sem hefur haft mest áhrif á líf hans eru börnin hans en hann á fjögur börn. Þegar frumburður hans kom í heiminn var hann að vinna við ER-þættina. Hann gat því litlum tíma varið með syni sínum fyrstu vikuna af lífi hans. Hugur hans var ekki lengur í vinnunni heldur heima með syninum. Hann ákvað því að hætta.