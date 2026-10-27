Heidi Klum tísar furðulegan hrekkjavökubúning sinn

Fyrirsætan Heidi Klum er löngu byrjuð að undirbúa árlegt hrekkjavökupartí sitt og hefur nú gefið fylgjendum sínum vísbendingu um búninginn í ár. Fylgjendur hennar klóra sér líklega margir í hausnum yfir vísbendingunni.
Myndin gaf lítið upp, en búningurinn virtist vera... slímugur. Með myndinni fylgir spurningin: „Hvernig búning er ég í?“ Í færslunni mátti einnig sjá táknmyndir af stækkunargleri, draug, graskeri, blóðdropa, leðurblöku og köngulóarvef.
Aðdáendur komu með alls kyns getgátur, allt frá kóralrifi við St. Barts til sveppasombía úr þáttunum The Last of Us. Einn sagði að myndin minnti á líffæri úr mannslíkamanum, á meðan annar taldi hana líta út eins og senur úr neðansjávarheimi.
Klum hafði þegar gefið vísbendingu þegar hún sagði tímaritinu People að hún væri að vinna að búningi ársins. „Hann fer mjög vel með rauðvíni,“ sagði hún. „Hann er mjög, mjög blóðugur.“
„Það er alltaf gaman að fá sér gott glas af víni... og þegar maður er með blóðgjafapoka dettur manni oft í hug eitthvað blóðugt,“ bætti hún við. „Það er einmitt kjarninn í hrekkjavökunni. Við förum alla leið í blóðugheitin.“
Á laugardaginn birti hún einnig myndskeið í story á Instagram þar sem sést til hennar í efnaverslun.
Í hverju var Heidi Klum klædd í hrekkjavökupartíinu sínu í fyrra?
Klum hélt sitt 24. árlega hrekkjavökupartí á Hard Rock Hotel í New York í fyrra og gekk eftir sínum eigin rauða dregli ásamt eiginmanni sínum, Tom Kaulitz, sem var klæddur sem steinsteyptur hermaður.
Kaulitz er þýskur tónlistarmaður og upptökustjóri, auk þess að vera aðalgítarleikari popp-rokksveitarinnar Tokio Hotel. Hann stofnaði hljómsveitina árið 2001 ásamt eineggja tvíburabróður sínum, Bill Kaulitz.
Klum brá sér í hlutverk Medúsu, persónu úr grískri goðafræði. Hún klæddist handmáluðum búningi sem einkenndist af grænum hreistursfeldi sem endaði í sporðdreka- eða skröltormshala. Í stað hárs voru vélknúnir ormar.