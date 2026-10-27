Hefur misst 45 kíló - „Ég var mjög efins til að byrja með“

Leikkonan Chrissy Metz mætti glæsileg að venju á frumsýningu Nocturne. Hún klæddist grænum flauelskjól en það sem hefur vakið mesta athygli er þyngdartap hennar.
Chrissy hefur verið opin fyrir því að hún sé á heilsu- og þyngdartapsvegferð, hún stundar styrktaræfingar en hefur viðurkennt að hún noti líka GLP-1 lyf.
Chrissy ætlaði ekki á GLP-1 lyf til að byrja með en breytti um skoðun. Hún sagði við People:
„Þetta hefur verið frábært. Ég var mjög efins til að byrja með, ég hugsaði: „Ég ætla ekki að taka þetta lyf, ég vil það ekki og þetta mun ekki virka fyrir mig.“ En þegar ég áttaði mig á því að hugsa stanslaust um mat væri raunverulegt fyrirbæri, að þessar hugsanir væru að taka svona mikið pláss í hausnum á mér, hugsaði ég: Ó.“
Það er góð tilfinning að vera ekki að hugsa sífellt um hvað ég ætla að borða næst, jafnvel á meðan ég er enn að borða.“
Chrissy sagðist líka elska styrktaræfingar. „Mér finnst ég sterk. Ég skrifa líka í dagbók eða hugleiði, þó að ég hafi bara fimm mínútur. Það er góð byrjun á deginum.“