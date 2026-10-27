Davíð segir þetta framtíð stefnumótanna: „Þangað erum við að fara“

Davíð Símonarson, framkvæmdastjóri Smitten, segir að það stefni allt í að fólk geti beðið gervigreindarforrit um maka. Davíð ræddi um stefnumótamarkaðinn og framtíðina í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Við getum notað hana til að auðvelda okkar notendum að ná betri og meiri árangri. Svo er bara áhugavert að pæla í því hvernig þróun á gervigreind hefur verið á síðustu tólf mánuðum. Hvernig verður þetta eftir tvö-þrjú ár þegar við erum öll komin með svona persónulegan agenta í vasann sem er bara að sinna okkar daglega lífi. Hvað gerist síðan þegar fólk byrjar bara að spyrja þessa persónulegu agenta; heyrðu, getur þú ekki bara fundið einhver maka fyrir mig? Ég nenni ekki að fara inn á öll þessi dating öpp og finna einhvern sjálf/sjálfur, getur þú ekki mixað þetta? Eins og staðan er staðan er í dag þá er það ekki hægt en það hlýtur að vera hægt eftir einhvern tíma. Þangað erum við að fara.“
Líkt og Fókus fjallaði um í gær er staðan dökk í rekstri stærstu stefnumótaappanna í heimi og í Bandaríkjunum er farið að tala um hrun í notkun appa á borð við Tinder. Hér á landi ber ekki á slíku hruni en Smitten hefur á síðustu árum tekið fram úr Tinder sem vinsælasta forritið til að finna maka eða elskhuga til skemmri tíma.
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Þó að öppin séu hætt að vera jafn vinsæl Vestanhafs þá hættir fólk ekki að kynnast. „Það er bara alls konar. 65% af öllum samböndum verða til á netinu. Sama hvort það er á dating öppum eða Facebook eða Instagram eða LinkedIn. Tölvuleikir er orðið mjög algengt, samskiptaforrit eins og Discord þar sem fólk er að tala saman í gegnum tölvuleiki, það er orðið mjög stórt.“
Davíð segir að Smitten sé í mikilli sókn úti í heimi, stefnumótaforritin hafi skilað miklum árangri. „Við höldum að við höfum búið til í kringum 200 þúsund sambönd. Þá er það ekki bara fólk sem kynnist á appinu og matchar saman heldur endar saman. Sama hvort það sé ennþá saman, það er annað. Og þúsundir barna. Þótt ég viti það ekki en miðað við hvað ég þekki sjálfur mörg Smitten börn, þá hlýtur þetta að vera talið í þúsundum