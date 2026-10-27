Allar helstu uppljóstranirnar í heimildarmynd Netflix um Matthew Perry

Gæti nýja heimildarmyndin á Netflix um Matthew Perry verið sorglegri? Höskuldarviðvörun: Ef þú vilt ekki lesa hvað kemur fram í Netflix þriggja þátta heimildarmyndinni, The One About Matthew Perry, og fjallar um líf, feril, baráttu við fíkn og ótímabært andlát stjörnunnar úr þáttunum Friends, skaltu ekki lesa lengra.
Eftir að hafa öðlast frægð í hinu goðsagnakennda hlutverki Chandler Bing í Friends, sem var sýnd í 10 þáttaröðum á árunum 1994 til 2004 og hefur haldið sterkri stöðu meðal aðdáenda, bæði eldri og nýrri, lést Perry þann 28. október 2023, 54 ára að aldri.
Systir leikarans, Mia Perry Bowick, kemur fram í heimildarmyndinni og tjáir sig í fyrsta sinn, ásamt nokkrum af hans nánustu vinum til margra ára. Enginn af meðleikurum hans úr Friends, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc og David Schwimmer, ákvað hins vegar að taka þátt.
Page Six fer í ítarlegu máli yfir atriði sem koma fram í The One About Matthew Perry.
Perry fannst hann vera „mjög líkur“ Chandler
Þegar Perry fór í prufu fyrir Friends sagðist hann telja að Chandler væri „mjög líkur honum sjálfum“. Í myndefni sem sýnt er í heimildarmyndinni lýsir hann Chandler sem „gaur sem reyndi að beina athygli allra frá því hversu ömurlegum líðan hann bjó við allan tímann, með því að vera fyndinn.“
„Ég man vel eftir því að Perry sagði: ‚Einhver hefur skrifað handrit, þetta er ég,‘“ segir David Pressman, náinn vinur hans til margra ára. „Chandler er svo sannarlega hann.“
Warren Littlefield, fyrrverandi stjórnandi hjá NBC, minnist þess að mikil kvíðablanda hafi ríkt meðal framleiðenda Friends; valið á leikurum gekk vel, að undanskildum Chandler. „Og svo kom Matthew Perry inn í herbergið,“ segir hann.
Það tók „innan við 30 sekúndur“ af prufu Perry til þess að allir í herberginu gerðu sér grein fyrir því að: „‚Jú, þetta er komið. Þetta er Chandler. Hann hitti algjörlega í mark,‘“ segir Littlefield.
Perry átti tvær fjölskyldur, sem varð til þess að honum fannst hann vera of þurfandi
„Ég gekk með þá trú að ég væri of þurfandi, að ég væri ekki nógu góður og að ég skipti engu máli... allt mitt líf snerist um að reyna að sýna fram á að þetta væri ekki rétt,“ sagði Perry í gömlu myndefni.
Faðir hans, John Bennett Perry, 85 ára, er einnig leikari. Eftir að foreldrar hans skildu þegar hann var kornungur, sagði Perry: „Eina leiðin fyrir mig til að sjá föður minn reglulega var í sjónvarpinu.“
Þegar Perry var aðeins fimm ára gamall flaug hann einn frá heimili móður sinnar í Montreal til föður síns í Los Angeles. „Þau settu eitthvað á mig þar sem stóð ‚barn á ferð án fylgdarmanns‘ og ég var skelfingu lostinn,“ rifjaði hann upp.
Foreldrar Perry stofnuðu bæði síðar nýjar fjölskyldur: móðir hans, Suzanne, giftist Keith Morrison, fréttaþul hjá Dateline, og eignuðust þau fjögur börn, en faðir Perry kvæntist Debbie Boyle og eignuðust þau Bowick.
Sagt er að Perry hafi ekki komið á óvart að verða frægur
Littlefield rifjaði upp að þegar Friends náðu fljótt gríðarlegum vinsældum, hafi leikaraliðið upplifað það á þann veg að þau spurðu sig: „Við? Er þetta að koma fyrir okkur?“ en Matthew hafi svarað: „Auðvitað er þetta að gerast!“
Bowick tók fram að frægð bróður hennar hafi markað „gífurleg umskipti“ í lífi allrar fjölskyldunnar.
„Í hvert sinn sem ég var með honum eltu okkur ljósmyndarar og tóku af okkur myndir,“ rifjaði hún upp. „Allt í einu var þetta orðinn nýr veruleiki okkar.“
Perry var örlátur með peningana sína
Bowick sagði frá því að eldri bróðir hennar hefði „alltaf verið ótrúlega örlátur með peningana sína.“
Hún minntist þess að um jólin, þegar hún var 15 ára, voru þau að yfirgefa veitingastað þegar bílastæðaþjónn ók upp á rauðum Ford Mustang blæjubíl og spurði: „Er Mia Perry hér?“
Þegar Bowick svaraði, greinilega ráðvillt, sagði Perry við hana: „Jú, þetta er bíllinn þinn gleðileg jól!“
Perry gekk vel hjá hinu kyninu
Pressman sagði að Perry „gengi vel hjá stelpum“ þar sem hann „kunni að heilla þær,“ og bætti við að þeir tveir hefðu oft heimsótt Playboy-setrið saman.
Marjorie Harris Newman, vinkona Perry, benti á að Perry hefði haft þann stíl að hann fengi aldrei stelpuna, og að hann hefði gjarnan sagt: „En þegar ég verð frægur, þá fæ ég allar stelpurnar.“
Jeff Strauss, fyrrverandi handritshöfundur Friends, sagði að Perry hefði breyst úr því að vera klunnalegur í samskiptum við konur, svipað og persónan Chandler, í að verða „maður sem þurfti að verjast konum“ eftir að hann varð frægur.
Upplifun Perry af frægðinni fór að breytast
Bowick benti á að í upphafi virtist Perry „hafa gaman af frægðinni, en á einhverjum tímapunkti fór hún að breytast.“
Í myndefni úr safni viðurkenndi Perry: „Ég var gríðarlega glaður þegar ég varð frægur. Svo, eftir svona sex mánuði, hugsaði ég: ‚Úps.‘“„Þetta lagaði ekki það sem bjó innra með mér,“ sagði hann. „Þetta gerði ekki það sem ég hélt að það myndi gera.“
Leikarinn bjó yfir „tilfinningu fyrir tómleika eða einsemd“ sem átti rætur að rekja til æsku hans og hann „gat ekki fyllt upp í,“ útskýrði Bowick. Hann tók fram að það hefði verið „erfitt fyrir hann að finna stað þar sem hann fann til raunverulegs öryggis,“ enda var honum stöðugt skutlað á milli tveggja fjölskyldna sinna.
Perry byrjaði að drekka þegar hann var 14 ára
Þegar Perry var 14 ára varð hann ölvaður í fyrsta sinn „og fannst hann vera í himnaríki.“
„Ég hugsaði: ‚Svona hlýtur venjulegu fólki að líða allan tímann,‘“ sagði hann í gömlu myndefni. Að sögn Newman vissu vinir Perry ekki af þessu strax, þar sem hann var leyndardómsfullur og drakk gjarnan einn.
Hún velti því fyrir sér hvort áfengið hefði náð til „þess djúpa hluta hans sem taldi hann aldrei vera nógu góðan,“ og bætti við að hún telji að „hann hafi haldið að frægðin myndi fylla upp í þetta tómarúm.“
Perry byrjaði að misnota verkjalyf í kjölfar slyss á sæþotu
Doug Draizin, framleiðandi rómantísku gamanmyndarinnar Fools Rush In frá árinu 1997, þar sem Perry fór með hlutverk, rifjaði upp að tökur hefðu gengið vel þar til leikarinn „fékk leyfi til að fara á sæþotu“ á Mead-vatni í hádegishléi. „Hann kastaði sér upp í loftið og slasaði sig,“ sagði Draizin.
Í gömlum upptökum útskýrði Perry að læknar hefðu gefið honum verkjalyf á þeim tíma, en af þeim fann hann fyrir ótrúlegri vellíða“. „Af hverju ætti ég þá ekki að fá mér meira?“ hugsaði hann með sér. „Og ég fór að verða veikur þegar ég tók þau ekki.“
Draizin lýsti því hvernig honum brá þegar hann hitti Perry aftur fjórum eða fimm mánuðum síðar: „Ég hugsaði með mér: ‚Þessi maður er mjög veikur.‘ Ég hélt að þetta gæti verið krabbamein, eða einhvers konar ónæmissjúkdómur.“
Draizin tók fram að á þeim tíma hefði Perry skýrt útlit sitt með því að hann hefði sofið of lítið.
Systir hans komst að fíkn hans í gegnum slúðurblöð
Bowick segir að árið 1997, þegar hún var á unglingsaldri og stödd í matvöruverslun, hafi hún séð slúðurblöð með fyrirsögnum um fíknivanda bróður síns.
„Ég man að ég hugsaði: ‚Þetta er augljóslega ekki satt. Ég myndi vita af því ef eitthvað væri í gangi. Ég er systir hans. Við erum náin,‘“ rifjar hún upp.
Þegar hún spurði foreldra sína út í málið viðurkenndu þeir hins vegar að Perry væri í meðferð.
Littlefield minnist þess þegar framleiðendur sögðu: „Matthew á við vandamál að stríða,“ skömmu áður en tökur á fjórðu þáttaröð Friends hófust. Hann samþykkti að fara í meðferð og að sögn Littlefield var trú manna á þeim tíma sú „að Matthew væri særður og að hann myndi ná sér.“
Perry átti „erfitt með að hafa stjórn á vímuefnanotkun sinni“ á meðan hann lék í Friends
„Um það leyti sem 5., 6. og 7. þáttaröð voru í vinnslu fórum við að heyra að hann ætti mjög erfitt með að hafa stjórn á vímuefnanotkun sinni, samhliða því að leika í Friends,“ sagði Bowick.
Hún tók fram að bróðir hennar hefði reynt að leyna þessu; „hann tók því bara nógu mikið til að líða sæmilega, en ekki svo mikið að það sæist á honum að hann væri undir áhrifum, sem var vandasamt. Hann þurfti að takast á við fráhvarfseinkenni, skjálfta og þess háttar,“ bætti hún við.
Strauss sagðist hafa farið að heyra sögusagnir um að Perry væri orðinn „erfiður og til vandræða“.
Þegar framleiðslu á rómantísku gamanmyndinni Serving Sara (2002), þar sem Perry fór með hlutverk, var hætt tímabundið svo hann gæti farið í meðferð á ný, segir Bowick að hann hafi fundið fyrir „skömm og sektarkennd“. Hann vissi nefnilega að lífsviðurværi fólks byggðist á því að framleiðslan gengi sinn gang.
„Honum þótti hræðilegt að þurfa að setja fólk í þessa stöðu, en hann vissi líka að hann þurfti að ná bata,“ sagði hún.
Faðir hans hjálpaði honum alltaf
Bowick sagði að það hefði verið venjan að faðir þeirra færi til Perry ef hann átti í erfiðleikum.
„Það skipti engu máli hvað var í gangi í lífi föður okkar,“ sagði hún. „Hann kastaði öllu frá sér samstundis og mætti á staðinn.“
Bowick velti því fyrir sér að faðir þeirra „hafi fundið fyrir því að hann stæði í mikilli skuld við Matthew, þar sem hann gat ekki verið til staðar fyrir hann þegar hann var yngri.“
Átakanlegur raunveruleiki í kringum brúðkaup Chandlers og Monicu
Chandler gekk í hjónaband með Monicu (Cox) í lokaþætti 7. þáttaraðar Friends, tveimur þáttum sem bátu titilinn The One With Monica and Chandler’s Wedding, og var sýndur í maí 2001.
„Sá átakanlegi raunveruleiki sem við öll vorum að glíma við, á einn eða annan hátt, var: Er þetta brúðkaupið hans?“ sagði Bowick.
Bowick minnist þess að á þeim tíma hafi Perry verið á ferðinni á milli meðferðar og tökustaðar Friends, og að báðar fjölskyldur hafi verið viðstaddar tökur þáttarins.
„Þetta var stór stund, því við vorum öll áhyggjufull um hann. Við vissum ekki hvað myndi gerast í framtíðinni,“ sagði hún og tók fram að það hefði verið ógerningur að „halda úti mannlegum tengslum á sama tíma og hann barðist við þessa lamandi fíkn.“
Systir hans rifjar upp að þegar Chandler fór með heit sín við Monicu, hafi tilfinningin í augum Perry verið svo raunveruleg. Hún bendir á að Perry og Cox hafi „átt í svo fallegu sambandi, eftir að hafa unnið saman í mörg ár.“ „Það var svo augljóst að þarna var um raunverulega ást að ræða,“ bætti hún við. „Ekki rómantísk ást, en samt ást. Þetta er gleðileg minning, sem er þó blandin nokkurri sorg.“
Sjá einnig: Afhjúpar átakanlegan veruleika að baki brúðkaupsþætti Friends
Roger Castillo, æskuvinur Perry, rifjar upp atvik þar sem hann var að kvarta undan börnunum sínum, en leikarinn á þá að hafa svarað: „Roger, ég myndi gefa allt sem ég á til að eiga það sem þú átt.“
Perry iðraðist þess stundum að hafa haldið áfram „of hratt“ eftir sambandsslit við kærustur
Perry kvæntist aldrei og eignaðist ekki börn. Meðal þeirra sem hann átti í sambandi við voru Julia Roberts og Lizzy Caplan, sem fór með hlutverk í kvikmyndinni Mean Girls.
Hann trúlofaðist bókmenntaumboðsmanninum Molly Hurwitz árið 2020, en trúlofuninni var slitið árið eftir. Castillo tók fram að hann teldi nokkur af samböndum Perry hafa verið alvarleg.
„En hann fór of hratt í það næsta og iðraðist þess síðan,“ útskýrði hann.
Castillo sagði að Perry hefði gjarnan sagt eftir sambandsslit: „Ég elskaði hana svo mikið. Af hverju gerði ég þetta? Ég gerði hræðileg mistök. Ekki nefna nafn hennar!“
Rome Shadanloo, sem var í sambandi með Perry árið 2011, segir í heimildarmyndinni að „nálægð hafi verið það sem Perry þráði mest, en jafnframt það sem hann óttaðist mest.“
Sagt er að Perry hafi sótt AA-fundi þrisvar á dag
Vinur Perry, Tim Harrington, glímdi sjálfur við fíknivanda og flutti inn til leikarans árið 2001. Á þeim tíma sem þeir bjuggu saman „sóttu þeir fundi þrisvar á dag,“ sagði Harrington.
Hann minntist þess að hafa spilað lagið Drops of Jupiter með hljómsveitinni Train hundrað sinnum á leiðinni á fund hjá AA-samtökunum (Alcoholics Anonymous) í hinum sögufræga Log Cabin í West Hollywood.
Eftir morgunfundinn fengu þeir sér morgunverð, fóru á annan fund um hádegisbil og ræddu síðan um „hver næsti fundur yrði,“ sagði hann. Að sækja alla þessa fundi snerist um að „reyna að gleyma sársaukanum, vanlíðaninni og baráttunni,“ útskýrði Harrington. „Þegar það varð hljótt, þá kom þetta allt upp á yfirborðið.“
Perry eyddi ótrúlegri upphæð í tilraun til að ná bata frá fíkn
„Hann eyddi sjö milljónum dollara í að reyna að ná bata, svo alvarlega tók hann á sjúkdómi sínum,“ sagði Bowick.
Pressman sagði að vini Perry hefði „grunað að hann væri í neyslu,“ þar sem hann svaraði hvorki símtölum né skilaboðum frá þeim.
„Á tímabili hugsaði ég með mér: ‚Við ættum bara að binda hann niður.‘ Ég var örvæntingarfullur eftir svörum,“ sagði Castillo. „Það er mjög erfitt að styðja einhvern sem hringir ekki til baka eða forðast mann. Ég velti því fyrir mér hvað annað ég gæti gert.“
Dagurinn sem markaði upphaf edrúmennsku Perry bar upp nálægt afmælisdegi Bowick, en systir hans benti á að „honum tókst aldrei alveg að halda sér edrú í heilt ár.“
Vonbrigðin eftir Friends voru samofin heilsufari hans
Þegar Friends lauk árið 2004 myndaðist skyndilega „mikið tómarúm og óvíst var hvað myndi fylla upp í það,“ sagði Bowick.
„Vonbrigðin yfir því að þessir þættir gengu ekki upp eftir Friends eru einnig nátengd heilsufari hans,“ benti hún á. Hún bætti við að bróðir hennar gæti innst inni hafa gengið með þá hugmynd að sum verkefnanna hefðu farið á annan ve“ ef hann hefði haldið heilsu.
Næsta stóra hlutverk Perry var í þáttunum Studio 60 on the Sunset Strip eftir Aaron Sorkin, sem sýndir voru á NBC en voru teknir af dagskrá eftir aðeins eina þáttaröð árið 2007.
Nate Torrance, sem lék í Studio 60 ásamt Perry, sagði að leikarinn hefði fundið fyrir miklum þrýstingi þegar illa gekk með þættina.
Árið 2011 var Perry meðhöfundur og aðalleikari í gamanþáttunum Mr. Sunshine á ABC, en þeir voru einnig teknir af dagskrá eftir eina þáttaröð vegna dræms áhorfs.
Torrance, sem lék einnig í þeim þáttum, rifjaði upp: „Þegar hann hringdi til að segja okkur að þættirnir hefðu verið teknir af dagskrá baðst hann svo oft afsökunar. Hann sagði: ‚Ég biðst svo innilega afsökunar. Fyrirgefðu, vinur. Mér tókst ekki að koma þér áfram.‘“
Torrance sagðist vera eingöngu þakklátur og taldi það alls ekki vera skyldu Perry að koma ferli sínum á flug. Hann bætti við: „Hvað sem Perry vildi að þessir þættir gerðu fyrir mig... þá þurfti hann sennilega meira á því að halda en ég.“
Perry fann tilgang í því að hjálpa fólki
Eftir þessi áföll á ferlinum, um það bil árið 2013, fór Perry að gera sér grein fyrir því „hversu mikið hann vildi hjálpa fólki,“ sagði Bowick.
„Þetta byrjaði innan AA-samtakanna, þegar hann tók að sér að leiðbeina öðrum,“ sagði hún. „Með tímanum jókst áhugi hans á hlutum eins og sérstökum dómstólum fyrir vímuefnaneytendur, eða að stofna sitt eigið úrræði fyrir fólk í bata, og hann reyndi virkilega að nýta þann vettvang sem hann hafði til að gera eins mikið og hann gat.“
West Huddleston, fyrrverandi forstjóri samtakanna All Rise, sem berjast fyrir úrræðum öðrum en fangelsisvist fyrir fólk með vímuefnavanda, benti á að Perry „hefði nýtt frægð sína, skarpskyggni og heilla til að vekja athygli á þessu málefni.“
Þegar Huddleston og Perry komu fram í þættinum Newsnight á BBC í desember 2013, lenti Perry í heitri orðaskiptahrinu við annan gest þáttarins, Peter Hitchens, sem hafnaði þeirri hugmynd að fíkn væri sjúkdómur.
„Ég hef aldrei séð hann reiðan,“ rifjaði Huddleston upp. „Það var næstum eins og Matthew væri að segja: ‚Þú talar ekki svona um mitt fólk.‘“
Meistaraverk Perry var leikrit frá árinu 2016, en í kjölfarið var hann „algjörlega búinn á því“
Árið 2016 skrifaði Perry leikritið The End of Longing og fór sjálfur með hlutverk í því, en verkið var sýnt í West End í London. Bowick kallaði það „meistaraverk“ hans, en tók fram að það hefði „tekið mikið á hann“ og skilið hann eftir „algjörlega búinn á því“.
Jonathan Lynn, sem leikstýrði Perry í kvikmyndinni The Whole Nine Yards árið 2000, sá leikritið og hrósaði því sem „hugrökku, einlægu og vel uppbyggðu“. En þegar hann heimsótti Perry baksviðs eftir sýninguna rifjar hann upp: „Hann virtist ekki vera sami maðurinn og ég þekkti áður. Hann var hljóður og ekki mikið fyrir að tala.“
Lynn fannst eins og hann væri að horfa á „rústir þess sem hefði getað orðið einstaklega farsæll ferill, og mjög hamingjusamur maður,“ og sagði að honum hefði fundist Perry „vera fangi fíknar sinnar“.
Eftir að hann var við dauðans dyr árið 2018 hugsaði systir hans: „Hann mun ekki vakna aftur“
Bowick rifjaði upp að hún hafi verið kölluð á sjúkrahús árið 2018 þar sem Perry var í „alvarlegu heilsufarsástandi“ og lá í dái. Hún sagði: „Þetta var í fyrsta sinn sem ég sá hann og ég hugsaði: Nú er komið að þessu, hann mun ekki vakna aftur.“ Hún bætti við að hann hefði oft verið „hársbreidd frá dauðanum“ á ævi sinni.
„Það hafa komið upp ofskammtar, bílslys og ýmislegt annað,“ útskýrði Bowick. „En þetta var eina skiptið þar sem margir voru á því að enginn vissi hvort hann myndi nokkurn tímann komast í gegnum þetta.“
Hún sagði að læknarnir hefðu tjáð henni að ristill Perry hefði rofnað á „nokkrum stöðum, sem olli alvarlegri blóðsýkingu um allan líkamann.“
Perry ræddi um það þegar hann var við dauðans dyr í viðtali við tímaritið People í október 2022 og sagði: „Læknarnir sögðu fjölskyldu minni að líkurnar á að ég myndi lifa af væru 2%.“ Hann fjallaði einnig ítarlega um þetta í endurminningum sínum.
Bowick útskýrði að Perry hefði gengist undir margar skurðaðgerðir til að gera við ristilinn, og að „á einum tímapunkti var tekin ákvörðun um að tengja hann við ECMO-vél, sem er í raun eins konar járnlunga.“
„Fingurgómarnir á honum voru farnir að verða svartir,“ rifjaði hún upp. „Það var hætta á að hann myndi missa fingurna.“
Perry lá á sjúkrahúsi í þrjá mánuði og var „virkilega hræddur“
Bowick, sem sagðist hafa gerst meðferðaraðili að hluta til vegna bróður síns, rifjaði upp hvernig þeim var sagt að ristill Perry hefði rofnað vegna ópíóíðanotkunar, frétt sem hún lýsti sem „höggi í andlitið“.
„Aðstandendur og vinir þurfa að búa við mikla sorg þegar ástvinir þeirra glíma við vímuefnavanda,“ sagði hún og bætti við að hún hefði á þeim tíma verið reið bróður sínum. Bowick sagði að þegar Perry vaknaði úr dái og þeir sögðu honum hvað hefði gerst, hafi hann „bara lokað augunum hljóðlega og byrjað að gráta“.
„Hann var virkilega hræddur þegar hann komst að því að hann hafði legið í dái,“ sagði hún. Hún kvaðst vera varlega bjartsýn á að atvikið gæti markað botninn í lífi hans og orðið til þess að hann vaknaði til vitundar.
„Jafnvel þegar hann kom heim var ástand hans enn mjög, mjög slæmt,“ rifjaði Bowick upp. „Hann var með opið sár á kviðnum sem var ekki gróið að fullu. Hann var með ristilop (stóma) og poka. Hann eltist um 20 ár á þessum þremur mánuðum.“ Hún sagði að á þeim tíma hafi hann varla getað gengið og þurft á hjúkrunarfræðingum og stuðningsaðilum að halda allan sólarhringinn.
Hann átti í erfiðleikum við endurfundi Friends árið 2021
Varðandi endurfundi þáttanna Friends árið 2021, sem sýndir voru á HBO Max, sagði Kevin Pollak, vinur Perry, að „hann hefði ekki komið fram fyrir myndavél í nokkurn tíma og það mátti sjá að hann átti í erfiðleikum.“ „Þetta er erfitt áhorfs, því hann er einfaldlega ekki sjálfum sér líkur,“ bætti hann við.
Bowick sagði að Perry hefði verið „mjög kvíðinn fyrir því að koma aftur fram,“ enda voru endurfundirnir hans fyrsta stóra endurkoma í sviðsljósið eftir að hann var nálægt því að láta lífið árið 2018.
„Ég held að hann hafi viljað segja: ‚Ég er hér. Ég hef það gott. Allt er í lagi.‘ Sem var aðeins hálfsannleikur á þeim tímapunkti,“ bætti hún við og tók fram að „orkan og lífskrafturinn í honum voru verulega dvínuð.“
Perry var að berjast fyrir lífi sínu um það bil árið 2021
Bowick tók fram að Perry hafi fundið fyrir létti og þreytu eftir tökur á endurfundum Friends-leikaranna. Systir hans sagði hins vegar að hann hefði einnig verið að velta því fyrir sér hvernig hann ætti að halda áfram.
„Ég veit að hann var mjög hræddur, ég veit að hann var virkilega að berjast fyrir lífi sínu,“ bætti hún við. Hún útskýrði að hluti af honum „taldi ekki mögulegt að lifa edrú lífi“.
Þótt hún neitaði að gefa upp „vonina“ um bróður sinn, sagði Bowick að hún hefði farið að líta á fíkn hans sem ólæknandi sjúkdóm.
Perry neyddist til að taka upp ópíóíða á ný þar sem tennurnar voru að detta úr honum
Huddleston minntist atviks þegar Perry hringdi í hann í gegnum FaceTime og „vantaði nokkrar tennur“.
Í bók sinni greindi Perry frá því að hann hefði gengist undir tannlæknaaðgerðir eftir að áralöng vímuefnanotkun hafði skemmt tennur hans. „Hann vissi að þetta myndi leiða til þess að hann þyrfti aftur að taka ópíóíða við verkjum. Hann var dauðhræddur við að lenda í þessari vítahringrás á ný,“ sagði Huddleston.
Einhverjum tíma síðar segist Huddleston hafa séð Perry „fara á ketamín-meðferðarstofu“ eftir þörfum, á tímabili þegar hann var að ná kröftunum aftur eftir að hafa „hætt töku verkjalyfja“.
Perry fannst hann hafa upplifað „andlega reynslu“ undir áhrifum ketamíns
„Sem meðferðaraðili var ég alltaf efins um þá hugmynd að nota efni til að meðhöndla vímuefnavanda,“ sagði Bowick. En þegar hún fór að heyra að Perry fengi ketamínsprautur í klínísku umhverfi, sagði hún að „hann virtist vera í betra formi en nokkru sinni fyrr.“
„Hann sagði frá því að honum hefði fundist hann upplifa andlega reynslu undir áhrifum ketamíns; að hann hefði séð að við lifum mörg líf og að honum hefði fundist hann sjá Guð,“ sagði Bowick.
Huddleston tók fram að Perry hefði upplifað að ketamínið veitti honum létti frá myrkrinu sem hann glímdi við á þeim tíma. „Ég heyrði einfaldlega mikla von í rödd hans,“ sagði hann.
Endurminningabók Perry var „ævistarf hans“
Í endurminningabók sinni frá 2022, Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing, talaði Perry opinskátt um líf sitt og baráttu við fíkn. Bowick sagðist telja að bókin hafi „falið í sér ævistarf hans“. „Hann hafði reynt að klífa fjall allt sitt líf... og honum tókst að komast á tindinn,“ sagði hún.
Um þá staðreynd að bókin hafi trónað á metsölulistum sagði Pressman: „Hann var ánægður með að bókin skyldi njóta svo mikillar velgengni.“
Bowick tók fram að á meðan Perry var að kynna bókina „hafi hann verið hamingjusamari en við höfðum nokkru sinni séð hann áður“.
Hvernig systir hans komst að því að hann væri látinn
Bowick var með slökkt á síma sínum allan daginn þann 28. október 2023, þar sem hún var stödd á ráðstefnu í Denver. Hún minnist þess að eiginmaður hennar, David, hafi komið inn nánast fljúgandi til að færa henni fréttirnar af láti Perry.
„Hann starði bara á mig með svip sem sagði sitt, og ég spurði: ‚Hvað? Hvað? Hvað?‘“ segir hún. „Þetta er bróðir þinn. Hann er farinn,“ sagði hann við hana. Bowick segist ekki hafa grátið eða sýnt nein viðbrögð, heldur svarað: „Nei, það er hann ekki.“
Þegar hún kveikti á símanum sínum barst fyrsta símtalið frá Robin Ruzan, vini Perry og einum af þeim sem sjá um dánarbú hans. Hún spurði Bowick hvort þetta væri satt.
Bowick rifjar upp: „Ég sagði: ‚Ég veit það ekki. Hvernig veistu það?‘ Og hún svaraði: ‚Þetta er komið á TMZ.‘“
Systir hans var ráðvillt eftir andlát hans
Perry lést í heitum potti á heimili sínu í Kaliforníu. Samkvæmt krufningarskýrslu var dánarorsökin rakin til „bráðra áhrifa ketamíns“ og dauðsfallið flokkað sem drukknun af slysförum.
„Við vissum ekkert um hvernig Matthew lést. Flest okkar héldu að hann hefði fengið hjartaáfall á meðan hann sat í heita pottinum,“ útskýrði Bowick. Hún tók fram að hún hefði orðið mjög ráðvillt þegar krufningarskýrslan lá fyrir.
„Þetta var í fyrsta sinn sem ég komst að því að hann var að nota ketamín,“ sagði hún og bætti við að hún hefði upplifað alls kyns mótsagnakenndar tilfinningar.
Leikararnir úr Friends héldust í hendur og grétu í kringum kistu hans við útförina
Útför Perry fór fram í kyrrþey og var eingöngu fyrir nána vini og fjölskyldu, sagði Bowick, og tók fram að Cox, Aniston, Kudrow, LeBlanc og Schwimmer hefðu öll „gengið inn saman.“ „Þau fimm gengu öll að kistunni, haldandi í hendur, og stóðu í kringum hann grátandi,“ rifjaði hún upp.
Við þessa sorglegu athöfn þann 3. nóvember 2023 var Aniston „sú fyrsta þeirra til að koma til mín og veita mér stórt faðmlag, en þau gerðu það öll,“ sagði Bowick. Systir Perry viðurkenndi á þeim tíma að hún „hefði ekki séð þau í að minnsta kosti 20 ár.“
Systir hans hló í útförinni
Á einum tímapunkti í útförinni sagðist systir Perry hafa „fundið Matthew hjá sér.“ „Hann birtist rétt fyrir aftan hægri öxlina á mér og sagði: ‚Er þetta ekki algjör klikkun?‘“ rifjaði hún upp. „Og ég fór að hlæja svo mikið. Ég hugsaði: Guð minn góður, þarna er hann! Fær mig til að hlæja á verstu stundu.“
Fjölskyldan fannst hún svikist af hálfu aðstoðarmanns hans
Kenneth Iwamasa, sem var aðstoðarmaður Perry til langs tíma, var einn af þeim fimm einstaklingum sem handteknir voru í kjölfar andláts leikarans í ágúst 2024.
„Svikin sem við öll fundum fyrir,“ sagði Bowick. Hún lýsti því hvernig hún hugsaði með sér: „Ég vona að þetta sé ekki Kenny,“ á meðan hún var í símanum við móður sína, áður en kom í ljós hverjir hefðu verið ákærðir.
„Hann hefði átt að vita betur,“ sagði Bowick. „Hann hefði getað sagt upp starfinu. Hann hefði getað komið og látið einhvern úr fjölskyldunni vita. Hann hefði getað gert ýmislegt annað. Hann hefði getað tekið aðrar ákvarðanir.“ Hún bætti við að henni hefði „virkilega liðið eins og hún hefði verið blekkt, og það rækilega,“ þar sem fjölskyldunni „þótti öllum mjög vænt um hann og treysti honum virkilega.“
Í maí 2026 var Iwamasa dæmdur í þriggja ára og fimm mánaða fangelsi fyrir að hafa aðstoðað við að gefa yfirmanni sínum banvæna skammta af ketamíni. Hann afplánar nú dóm sinn.
Við dómsuppkvaðninguna ávarpaði Iwamasa fjölskyldu Perry og sagði: „Ég bið ykkur öll innilega afsökunar. Matthew elskaði ykkur.“ Hann bætti við að hann myndi taka þessi mistök með sér í gröfina.
Hini fjögur sem voru ákærð voru læknarnir Salvador Plasencia og Mark Chavez, fíkniefnasalinn Jasveen Sangha (sem kölluð var ketamíndrottningin) og milliliður að nafni Erik Fleming. Sangha hlaut þyngsta dóminn, en hún var dæmd í 15 ára fangelsi snemma árs 2026.
The One About Matthew Perry er nú aðgengileg á streymisveitunni Netflix.