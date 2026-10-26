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Fókus

Vikan á Instagram: „Sjaldan hefur kona verið jafn glöð að fá kótilettur!“

Fókus
Mánudaginn 26. október 2026 09:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

Sunneva Einars ætlar að vera Lisa Rinna á hrekkjavökunni hér eftir

 

Gugga í gúmmíbát er líka að gíra sig upp í hrekkjavökuna

 

Sveindís Jane líka - Ef það er flett áfram þá sést graskerið hennar

 

Bríet fann yfirgefna sundlaug

 

Dóra Júlía: „Fullkomnir 24 tímar ahhh“

 

Brynhildur Gunnlaugs: „Fleira var það ekki“

 

Svala kom með eldheita pósu

 

Gummi Emil stakk sér í pollinn

 

Ragga Ragnars fór í pilates

 

Halla forseti: „Sjaldan hefur kona verið jafn glöð að fá kótilettur!“

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór segir: „Það er gott að kúpla sig út úr hversdeginum og fara í ræktina eins og hver önnur hugleiðsla.“

 

Gerður í Blush birtir myndir frá óvenjulegu brúðkaupi fyrir ári síðan

 

Móeiður dólaði sér á Grikklandi

 

Frosti lét sig ekki vanta á Queens of the Stone Age

 

Selma Soffía vill bara vera í kjólum og sandölum, þess má geta að hún var á Spáni

 

Sigurbjörg Birta fór á ströndina

 

Guðrún biskup setti Kirkjuþing

 

Ásdís María bað fólk um að vera gott, blessað og fallegt

 

Jakob Birgis gerði stólpagrín að Jóni Gnarr

Vikan á Instagram

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