Vikan á Instagram: „Sjaldan hefur kona verið jafn glöð að fá kótilettur!“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Sunneva Einars ætlar að vera Lisa Rinna á hrekkjavökunni hér eftir
Gugga í gúmmíbát er líka að gíra sig upp í hrekkjavökuna
Sveindís Jane líka - Ef það er flett áfram þá sést graskerið hennar
Bríet fann yfirgefna sundlaug
Dóra Júlía: „Fullkomnir 24 tímar ahhh“
Brynhildur Gunnlaugs: „Fleira var það ekki“
Svala kom með eldheita pósu
Gummi Emil stakk sér í pollinn
Ragga Ragnars fór í pilates
Halla forseti: „Sjaldan hefur kona verið jafn glöð að fá kótilettur!“
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór segir: „Það er gott að kúpla sig út úr hversdeginum og fara í ræktina eins og hver önnur hugleiðsla.“
Gerður í Blush birtir myndir frá óvenjulegu brúðkaupi fyrir ári síðan
Móeiður dólaði sér á Grikklandi
Frosti lét sig ekki vanta á Queens of the Stone Age
Selma Soffía vill bara vera í kjólum og sandölum, þess má geta að hún var á Spáni
Sigurbjörg Birta fór á ströndina
Guðrún biskup setti Kirkjuþing
Ásdís María bað fólk um að vera gott, blessað og fallegt
Jakob Birgis gerði stólpagrín að Jóni Gnarr