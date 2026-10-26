Notendur þyngdarstjórnunarlyfja glíma helst við skort á þessum næringarefnum

Þyngdarstjórnunarlyf njóta mikilla vinsælda og þá einkum lyf á borð við Ozempic og Wegovy sem kallast GLP-1-lyf. Notendur þessara lyfja glíma gjarnan við næringarskort en það hafa sífellt fleiri rannsóknir sýnt fram á undanfarin misseri.
Independent rekur að um 30 milljónir Bandaríkjamanna séu nú að taka inn þyngdarstjórnunarlyf og þó svo að lyfin hafi hjálpað mörgum að léttast hafi það stundum neikvæðar afleiðingar í för með sér. Samkvæmt yfirliti um rannsóknir Kaupmannahafnarháskóla og bandaríska lýðheilsuháskólans Harvard T.H. Chan, er það einkum B12-vítamín sem notendur GLP-1-lyfja skortir. Þetta er mikilvægt vítamín sem hjálpar líkamanum að nýta orku úr fæðu, við framleiðslu á rauðum blóðkornum, til að viðhalda heilbrigði tauga og fleira.
Yfirlitið sýndi eins að um 43% notenda lyfjanna fengu ekki nógu mikið af prótíni úr fæðu og líka að þeir sem fengu ekki nóg af trefjum glímdu frekar við leiðinlegar aukaverkanir á borð við ógleði, uppþembu og hægðatregðu, en þessar aukaverkanir gátu valdið vítahring þar sem notendur borðuðu enn þá minna vegna ógleðinnar og fengu þar með enn minna af mikilvægum næringarefnum.
Lyfið er ekki bara fyrir fullorðna en bandarísk börn á aldrinum 10–17 ára hafa í auknum mæli verið sett á lyfin undanfarin ár. Rannsókn frá Northwestern-háskóla sem var birt í september sýndi að eitt af hverjum sex börnum á lyfjunum höfðu greinst með næringarskort. Algengast þar var D-vítamínskortur en það stuðlar meðal annars að heilbrigði beina og ónæmiskerfis. Höfundar rannsóknarinnar töldu þetta mikið áhyggjuefni þar sem D-vítamín, járn og kalk skipti miklu máli fyrir beinheilsu og almennan þroska unglinga.
Miðaldra og eldra fólk glímdi við D-vítamínskort í svipuðum mæli, en rannsakendur töldu það einnig áhyggjuefni enda skipta sterk bein miklu máli þegar fólk er farið að eldast.
Eftir ársmeðferð glímdu um 13,6 prósent af þeim 480.000 fullorðnu sem rannsóknin náði til við D-vítamínskort.
Independent tekur fram að merki um næringarskort geti meðal annars verið máttleysi, þreyta, athyglisbrestur, þurr húð, hárlos, sýkingar, lágur líkamshiti og hægari hjartsláttur.
Svo til að taka það saman þá þurfa þeir sem eru á þyngdarstjórnunarlyfjum að passa upp á prótín, trefjar, B12-vítamín og D-vítamín.