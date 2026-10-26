Meghan sendi föður sínum bréf í fyrra og sagðist meðvituð um ásakanirnar - „Hún er bara í molum“

Thomas Markle, faðir hertogaynjunnar Meghan Markle, hefur verið sakaður um vörslur á barnaníðsefni. Frá þessu var greint á dögunum og fljótlega eftir að fréttirnar birtust sendi Meghan frá sér yfirlýsingu þar sem hún sagðist hafa verið upplýst um ásakanir gegn föður sínum á árinu 2018 og þess vegna hafi hún lokað á öll samskipti við hann.
Meghan lokaði þó ekki á öll samskipti. DailyMail hefur borist myndband sem var tekið upp í desember á síðasta ári þegar Thomas lá inni á sjúkrahúsi. Þar sést hann taka við bréfi sem mun hafa komið frá dóttur hans. Samkvæmt breskum miðlum skrifaði Meghan í bréfið að bæði hún og yfirvöld væru meðvituð um að Thomas hefði misnotað ungar stúlkur. Meghan sagði við föður sinn að hann myndi aldrei fá að hitta börn hennar og Harry Bretaprins, þau Archie og Lilibet.
Af yfirlýsingu hertogaynjunnar og fréttum breskra miðla undanfarna daga má ráða að þegar bréfið var sent hafi Meghan verið meðvituð um ásakanir gegn föður sínum í um það bil sex ár, en lögreglunni í London barst ábending um ásakanir á hendur föður hertogaynjunnar á árinu 2019, þar með talið ásakanir um barnaníð. Meghan var í framhaldinu upplýst um málið.
Hún sagðist í áðurnefndri yfirlýsingu vona að fólk geti nú skilið hvers vegna hún vill ekkert af föður sínum vita. Hún sagðist vona að réttlætinu verði fullnægt í málinu.
Heimildarmaður sem þekkir til hertogaynjunnar segir í samtali við Hello! að Meghan sé í miklu uppnámi vegna málsins.
„Hún horfir bara með tárin í augunum á Lilibet og hugsar um öll börnin, alla meintu þolendurna. Hún á ung börn sjálf. Þetta er hræðilegt.“
Meghan sé nú í ferðalagi erlendis með fjölskyldu sinni og reyni að huga að andlegri heilsu sinni með því að forðast fréttir.
„En augljóslega er hún að fá mikið af skilaboðum frá vinum í Bretlandi og víðar sem þykir þetta leitt, en þetta er búinn að vera tilfinningarússíbani fyrir hana. Hún er bara í molum“
Hello! tekur eins fram að þegar Meghan var fyrst upplýst um ásakanirnar hafi henni verið ráðlagt að greina ekki frá þeim opinberlega. Hún hafi tekið þeim ráðleggingum en jafnframt ákveðið að loka alfarið á föður sinn. Eftir að Thomas hafði kvartað sáran yfir því í fjölmiðlum að dóttir hans vildi ekkert af honum vita hafi hún ákveðið að senda honum bréf til að útskýra ákvörðun sína, það hafi verið áðurnefnt bréf sem Thomas fékk sent á sjúkrahúsið.