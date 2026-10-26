Gervigreindarmynd Musk um Ódysseif fær harkalega útreið – „Algjört rusl“

Áhorfendur taka fálega í nýjasta sköpunarverkið úr smiðju auðkýfingsins Elon Musk, um er að ræða fyrsta þátt úr útgáfu hans af Ódysseifskviðu.
Líkt og fjallað var um í sumar var Musk mjög óhress með stórmyndina The Odyssey og taldi hana vera enn eina sönnun þess að Hollywood væri á rangri leið. Sakaði hann leikstjórann Christopher Nolan um kynþáttafordóma gegn hvítu fólki vegna þess að Óskarsverðlaunaleikkonan Lupita Nyong'o var ráðin í hlutverk Helenu frá Tróju.
Tilkynnti hann í júlí að hann myndi gera sína eigin útgáfu af Ódysseifskviðu Hómers með gervigreind. Sú útgáfa yrði mun betri og sannsögulegri að öllu leyti.
Sjá einnig: Elon Musk ætlar að gera sína eigin útgáfu af The Odyssey
Nú geta áhorfendur horft á fyrsta þáttinn af þeirri útgáfu. Um er að ræða sjö mínútna myndskeið sem birt var á samfélagsmiðlinum X. Sjá hér:
Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq
— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
Myndskeiðinu hefur verið tekið fálega fyrir utan gagnrýni um það sýni hversu langt gervigreind eigi enn í land með að koma í stað hefðbundinnar kvikmyndagerðar.
Verkefnið er unnið í samstarfi við Wonder Studios og leikstjórann Dev Walker, sem bæði hafa sérhæft sig í kvikmyndagerð með gervigreind. Fyrir þá sem ekki þekkja söguna er frekar erfitt að fylgjast með hver er hvað en það hefst á því að Ódysseifur býr sig undir að sigla til Tróju. Eiginkona hans, Penelópa, afhendir honum lítinn tréhest sem hann á að færa ungum syni þeirra þegar hann snýr heim.
Þá er klippt á milli atriða þar sem gríski herinn undirbýr sig fyrir bardaga, átökin við Tróju og svo eru senur þegar sonur Ódysseifs, Telemakkos, vex úr grasi og lærir að berjast. Það var ekki á hreinu hversu langt Musk ætlaði sér að fara í að vera trúr verki Hómers en hann leyfir persónunum að tala ensku.
„Algjört rusl“
Viðbrögðin hafa að mestu verið slæm.
„Algjört rusl,“ segir einn notandi.
„Ef þetta er það besta sem ríkasti maður heims getur komið með, þá get ég fullyrt að gervigreindarkvikmyndir munu ekki leysa raunverulegar kvikmyndir af hólmi í bráð,“ segir annar.
Notandi sagði myndskeiðið sýna hversu takmarkaðan skilning gervigreind hefði á list og mannlegu eðli.
„Það frábæra við þetta er að það sýnir hversu lítið gervigreind skilur af list eða manneskjum. Maður þarf í raun að vera gjörsamlega smekklaus til að kunna að meta þetta,“ skrifaði viðkomandi.
Sumir beindu sjónum sínum að tæknilegum göllum myndskeiðsins. Einn spurði hvers vegna hreyfingar í gervigreindarmyndböndum væru alltaf svo undarlegar, eins og allt gerðist neðansjávar og ekkert hreyfðist eðlilega. Annar sagði persónurnar einfaldlega líta út eins og gervigreindargerðar útgáfur af persónum úr sjónvarpsþáttunum Game of Thrones.
Gervigreindin sé Trójuhestur
Kvikmynd Nolans fékk hins vegar mikið lof og sló fjölmörg aðsóknarmet. Nolan hefur að mestu vísað gagnrýni á sögulega nákvæmni myndarinnar á bug, sérstaklega þeirri gagnrýni sem kom fram áður en nokkur hafði séð hana.
Leikstjórinn hefur tjáð sig um gervigreind og líkt henni við Trójuhestinn fræga sem Grikkir notuðu til að komast inn fyrir borgarmúra Tróju.
„Ég held að gervigreind sé Trójuhestur sem allir vita að Grikkir eru inni í. Þetta er gegnsær hestur, hann er úr gleri. Allir geta séð hvað er að gerast inni í honum,“ sagði Nolan í viðtali við franska blaðamanninn Hugo Travers á YouTube.