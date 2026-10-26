Áhrifavaldur lifði af fall af 35. hæð – Þetta bjargaði lífi hennar

Wan Anan, 27 ára áhrifavaldur frá Kína, lifði af fall af 35. hæð byggingar í borginni Changsa. Næstum hvert einasta bein í líkama hennar brotnaði og þurfti að taka af henni einn fótinn.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Fyrir 17 mánuðum síðan féll Anan ofan af byggingu en lifði á ótrúlegan hátt af. Féll hún af 35. hæð og ætla má að fallið hafi því verið á bilinu 105 til 122 metrar. Nánast óhugsandi er að lifa svo hátt fall af.
Lenti á tré og runnum
Það sem bjargaði lífi Anan var að hún lenti fyrst á tré og síðan á nokkrum þykkum runnum. Dempaði það fall hennar en hún var vitaskuld stórslösuð eftir.
Anan var flutt á spítala þar sem hún undirgekkst 14 klukkutíma bráðaaðgerð. Mánuðum saman var hún á gjörgæsludeild og þurfti að fara í 10 skurðaðgerðir til viðbótar. Nánast hvert einasta bein í líkama hennar var brotið og meiðslin voru svo slæm á neðri helmingi líkamans að það þurfti að taka hægri fótlegginn af fyrir neðan hné.
Anan var lengi í dái og þegar hún vaknaði man hún ekki eftir öllu saman. Hún átti líka lengi erfitt með að tjá sig.
Þakklát
Nú er hún hins vegar snúin aftur á samfélagsmiðla. Hún hefur náð sér að mestu en gengur með hækjur. Læknarnir hennar segja að batinn hafi verið langt umfram allar vonir.
Sjálf segist Anan þakklát fyrir að andlit hennar hafi skaddast lítið og henni hafi verið þyrmt við meiriháttar afmyndun. Hún segist vera endurlífðuð.
„Sársaukinn hefur ekki eyðilagt mig. Hann hefur byggt mig upp,“ segir hún á samfélagsmiðlum. „Lífið snýst ekki um að vera glæsileg, heldur um hugrekkið til að horfast í augu við það sem brotnaði og setja það saman aftur.Ég get enn gengið þangað sem mig langar að fara, og ef ég get ekki gengið, þá hringi ég bara í leigubíl.“