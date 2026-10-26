Á ég að segja syni mínum hræðilegan sannleikann um ömmuna sem hann elskaði?

Á að segja sannleikann um erfiða fortíð eða á að hlífa tilfinningum ástvina? Það er hægt að lifa eftir mottóinu um sannleikurinn sé sagna bestur en við sumar aðstæður getur verið að það sé ekki endilega lausnin eins og í tilfelli konu sem sendi inn erfiða spurningu í dálkinn Dear Abby í NY Post.
Konan hefur verið hamingjusamlega gift í 35 ár og á þrítugan son, Caleb. Caleb er giftur og gengur vel í lífinu. Caleb elskaði ömmu sína en hún lést nýverið.
„Hann dýrkaði hana og hún elskaði hann og dekraði við hann,“ segir hún í bréfinu.
„Það sem hann veit hins vegar ekki er að amma hans var hræðileg móðir. Hún yfirgaf föður minn, sem var kaldur og tilfinningalaus maður, til að giftast öðrum manni og sundraði þannig fjölskyldunni.
Móðir mín þrýsti á mig að ljúka framhaldsskólanámi fyrr en venjulega og neyddi mig til að hefja háskólanám áður en ég var tilbúin til þess. Mér gekk illa og féll í náminu. Í kjölfarið þrýsti hún á mig að giftast ofbeldisfullum manni þegar ég var tvítug, svo hún gæti verið ein með nýja eiginmanninum sínum.“
Konan skildi við ofbeldismanninn eftir tveggja ára hjónaband. „Móðir mín hafði vitað af ofbeldishegðun hans áður en við giftum okkur. Hún var stjórnsöm og eigingjörn allt fram á síðustu ævidaga sína, en Caleb varð aldrei vitni að þeirri hlið hennar.“
Nú ber svo við að Caleb er að skrifa bók um líf hennar, bókin er ekki ætluð til útgáfu heldur til að varðveita minningar.
„Ég veit ekki hvað ég á að segja við hann,“ segir hún.
„Það verður líklega áfall að komast að því að ég verið gift áður en ég kynntist pabba hans, en spurningarnar um hvers vegna verða erfiðar viðureignar. Ég vil ekki ljúga að honum, en ég vil heldur ekki eyðileggja þá góðu ímynd sem hann hefur af ömmu sinni.“
Maðurinn hennar sagði að hún ætti að halda sig við staðreyndirnar. „En mér finnst það jafngilda því að ljúga með því að þegja yfir sannleikanum.“
Í svarinu segir:
„Caleb er orðinn nógu gamall til að skilja hvers vegna þú vilt ekki taka þátt í verkefninu hans. Segðu honum að samband þitt við móður þína hafi ekki alltaf verið gott og að þú viljir helst hlífa honum við óþægilegum smáatriðum. Ef hann heldur áfram að spyrja skaltu bæta við að þessar minningar séu þér sársaukafullar og að þú viljir ekki rifja þær upp.“