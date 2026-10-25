Taika Waititi greinir frá sérstakri reglu í hjónabandinu sem hann og Rita Ora reyna að fylgja

Leikarinn og leikstjórinn Taika Waititi hefur opinberað eina reglu sem hann og eiginkona hans, söngkonan Rita Ora fylgja í sambandi sínu, í þeim tilgangi að forðast óþarfa „vesen“ í hjónabandinu.
„Við reynum í raun bara að vera ekki of lengi í sundur,“ sagði Waititi í viðtali við tímaritið Woman's Day. „Þetta er mjög erfitt þegar báðir aðilar eru með starfsferil og eru á ferðalagi um heiminn, sífellt að reyna að ná tíma saman. En við leggjum okkur virkilega fram um að láta ekki líða meira en nokkrar vikur á milli þess sem við hittumst.“
Parið kynntist árið 2018 og gekk í hjónaband við látlausa athöfn í Los Angeles í ágúst 2022, en þau hafa að mestu haldið sambandi sínu utan við sviðsljósið.
Waititi útskýrði að þetta væri ein af leiðunum sem þau notuðu til að forðast óþarfa „vesen“. „Ef maður fer að venjast því að vera einn, þá er það ekki gott. Eitt af því sem við höfum bæði lært er að maður þarf að leggja vinnu í hlutina.“
Waititi á tvö börn með fyrrverandi eiginkonu sinni, kvikmyndaframleiðandanum Chelsea Winstanley, og þau Ora hafa einnig rætt um þá von sína að eignast börn saman einn daginn.
Ora hefur áður greint frá því að hún hafi látið frysta eggin sín þegar hún var 24 og 27 ára, eftir að læknir ráðlagði henni að það væri „góður tími“ til þess. Í samtali við Women’s Health UK sagði hún: „Þetta var í raun besta ráðið, því nú er ég komin á miðjan fertugsaldurinn og á marga vini sem eru virkilega að reyna að átta sig á þessum málum. Þegar þar að kemur verður þetta einfaldlega til þess að fjölskyldan stækkar. Meðferðin sem móðir mín fór í vegna brjóstakrabbameins varð til þess að hún fór í tíðahvörf á unga aldri. Ég reyni því að vera á undan atburðarásinni og fræðast um þetta.“
Um sambandið sagði hún: „Það sem virkar vel hjá okkur er gagnkvæm virðing; við erum einfaldlega góðir félagar og skemmtum okkur vel saman.“
Ora, sem fæddist í Kósóvó en ólst upp í Bretlandi, lítur nú á Nýja-Sjáland, heimaland eiginmanns síns, sem hinn fullkomna stað til að hlaða batteríin. Waititi útskýrði að henni þyki gott að koma þangað, því þar getur hún slökkt á öllu, farið í gegnum hlutina á sínum eigin hraða og notið kærkominnar hvíldar.