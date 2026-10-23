Þjáður af sektarkennd yfir því að hjónabandið gekk ekki upp

Ingrid Seward ræddi samband Karls Bretakonungs, sem þá var krónprins, við Díönu prinsessu, í beinni upptöku á hlaðvarpi tímaritsins Hello, A Right Royal Podcast, í vikunni.
Konungurinn var „þjáður af sektarkennd“ yfir því að hafa ekki getað látið fyrra hjónaband sitt með Díönu prinsessu ganga upp segir Seward, sem var vinkona Díönu. Seward sagði að Karl hefði „vissulega elskað“ eiginkonu sína, en að þau „hafi einfaldlega ekki átt saman á þeim tíma“.
Í samtali við HELLO! setti Seward fram þá kenningu að ef þau hefðu kynnst síðar á ævinni, „hefðu þau líklega getað látið sambandið ganga“.
Karl og Díana gengu í hjónaband árið 1981 og eignuðust tvo syni, Vilhjálm og Harry, en skilnaður þeirra gekk í gegn árið 1996 ári áður en hún lést.
Ingrid, höfundur nýju bókarinnar Catherine & Diana, segir: „Hann elskaði hana vissulega. Kannski elskaði hann hana ekki alveg í upphafi, og kannski elskaði hann hana ekki heldur undir lokin, en honum leið mjög illa yfir því að honum tókst ekki að láta hjónabandið ganga upp.“
„Hann var þjáður af sektarkennd því hann vissi að það var hann sem hefði átt að láta sambandið ganga upp. En mikil afbrýðisemi hennar og margt, margt annað... þau einfaldlega áttu ekki saman á þeim tíma.“
Seward bætti við: „En Díana sagði líka við mig að hún teldi að ef þau hefðu hist þegar þau voru eldri, hefðu þau líklega getað látið sambandið ganga upp og sigrað heiminn; það var eitthvað sem hún elskaði að segja.“
Hjónaband Karls konungs og Díönu prinsessu
Díana prinsessa var tvítug þegar hún giftist Karli í St. Paul-dómkirkjunni í London árið 1981. Karl var 32 ára gamall á þeim tíma, sem þýðir að tæplega 13 ára aldursmunur var á þeim.
Fréttir bárust af erfiðleikum í hjónabandinu allt frá upphafi sambandsins, og síðar, í viðtali við BBC-þáttinn Panorama árið 1995, viðurkenndi Díana að „við vorum þrjú í þessu hjónabandi“.
En Díana sagði Ingrid að mikil ást hefði ríkt í sambandinu og hún vildi að William og Harry vissu af því. Ingrid bætti við: „Hún sagði mér í raun að hún hefði elskað Charles heitt. Hann var sá sem hún myndi alltaf elska. Hann var sá sem slapp, og hún sagði: Það skiptir mig miklu máli, Ingrid, að drengirnir mínir viti að faðir þeirra elskaði mig. Það er virkilega, virkilega mikilvægt. Charles skrifaði henni fallegustu ástarbréf, þar sem hann hrósaði henni og talaði um hana af mikilli ástúð; hann skrifaði til dæmis: ‚Ég hugsa um fallegu, löngu, brúnu fæturna þína.‘ Þetta er nú dálítið heillandi, er það ekki? Gæti jafnvel talist dálítið kynþokkafullt.“