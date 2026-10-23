Þessir þrír keppa um að taka við titli 007 njósnara hans hátignar

Þrír helstu kandídatarnir í baráttunni um að verða næsti James Bond hafa verið opinberaðir, en samkvæmt fréttum stendur Amazon MGM Studios fyrir lokaprófunum í þessari viku.
Að minnsta kosti fjórir leikarar hafa verið kallaðir í prófun, og nú hefur verið upplýst um þrjá af þeim sem eru efstir á blaði fyrir hið fræga hlutverk.
Samkvæmt miðlinum Deadline eru þeir Jack Lowden, sem er þekktastur fyrir hlutverk sitt í þáttunum Slow Horses, Callum Turner, sem fór nýlega með hlutverk í One Night Only, og Josh O'Connor, sem lék í God's Own Country, í baráttunni um að leika 007. Ekki liggur fyrir hver fjórði leikarinn er sem mun gangast undir prufur.
Í fyrri fréttum var gefið í skyn að Jacob Elordi gæti komið til greina, en nú hefur komið fram að hann sé ekki í prufum. Nöfn á borð við Jack O'Connell, Richard Madden, Harris Dickinson, James Norton, Theo James, Idris Elba og Tom Francis hafa verið nefnd til sögunnar undanfarin ár, en ekkert bendir til þess að neinn þeirra sé á meðal þeirra sem gangast undir prufur í þessari viku.
Fram kemur í miðlinum að upphaflega hafi staðið til að halda prufurnar fyrr í mánuðinum, en vegna árekstra í dagskrám þeirra fjögurra sem komust í lokahópinn var þeim frestað fram undir lok mánaðarins, svo hægt væri að halda þær allar á svipuðum tíma.
Vonir standa til þess að nýr James Bond verði valinn fyrir lok þessa árs. Þótt Amazon hafi ekki viljað tjá sig frekar um málið, lét fyrirtækið áður hafa eftir sér: „Leitin að næsta James Bond er hafin. Við hyggjumst ekki tjá okkur um einstök atriði á meðan á valferlinu stendur, en við hlökkum til að miðla frekari fréttum til aðdáenda 007 um leið og rétti tíminn rennur upp.“
Leitin hefur staðið yfir allt frá því að Amazon tilkynnti að Nina Gold hefði verið ráðin sem leikaravalstjóri. Tveimur mánuðum síðar, í ágúst, hófust loks prufur, og síðan þá hafa framleiðendurnir Amy Pascal og David Heyman, ásamt leikstjóranum Denis Villeneuve, unnið að því að setja saman lokalista yfir þá sem koma til greina í frekari prófanir.
Á þessu stigi liggur ekki fyrir nákvæmlega hvernig prufuupptökurnar munu líta út, en talið er að þær muni samanstanda af þremur aðskildum þáttum: áhættuatriðum, framkomu fyrir framan myndavél og talsetningu.
Fyrir tveimur áratugum var Daniel Craig valinn sem sjötti leikarinn til að fara með hlutverk 007. Við prufuupptökurnar var gengið frá hári og förðun, og á tökustað var fullskipað töku- og hljóðteymi. Henry Cavill var á sínum tíma meðal þeirra sem fengu að fara í prufu, en Craig bar sigur úr býtum og fór síðan með hlutverkið á árunum 2006 til 2021.