Segir frá hvernig honum hefur tekist að halda sér edrú í 12 ár - Þetta gerir hann alla morgna

Leikarinn Josh Brolin hefur opinberað leyndarmálið við að halda sig edrú, en 12 ár eru liðin síðan hann tók þá ákvörðun að hætta að drekka áfengi. Brolin, sem fer með hlutverk í kvikmyndinni Dune, hefur einnig greint frá þeirri stundu þegar hann ákvað að hætta drykkju.
Brolin, sem er 58 ára, segist sækja Zoom-fund klukkan sex á hverjum einasta morgni, sem hjálpar honum að halda áfram á edrúgöngunni.
„Ég hef verið edrú í tólf ár og ég tek þátt í fundi á Zoom klukkan sex á hverjum morgni,“ sagði leikarinn í samtali við The Telegraph.
Hann ræddi einnig ástæðuna fyrir því að hann ákvað upphaflega að hætta að drekka: „Að lokum varð drykkjan bara leiðinleg. Ég vaknaði úti á gangstétt fyrir utan húsið mitt, enn eina ferðina, og þetta var eins og að standa á tímamótum. Hvaða leið ætti ég að velja fyrir það sem eftir lifði ævinnar?“
Ein helsta ástæðan fyrir því að hann leitaði sér aðstoðar vegna drykkju sinnar var sú að hann var handtekinn fyrir að ráðast á sex lögregluþjóna, en hann var þá undir áhrifum áfengis.
Brolin segist byrjað að drekka aftur eftir að hann flutti til Tucson ásamt fyrstu eiginkonu sinni, Alice Addair. Brolin viðurkennir að hann hafi átt í erfiðleikum með að halda sér edrú á meðan hann bjó þar.
Hann telur að viðhorf hans til áfengis sé nú gjörólíkt því sem áður var. „Ég elska að vera edrú. Ég skemmti mér miklu betur núna en ég gerði nokkurn tímann þegar ég drakk, og ég enda aldrei í fangelsi sem er mikill kostur.“
Brolin fór í meðferð við vímuefnavanda árið 2013, í kjölfar nokkurra opinberra uppákoma mánuðina eftir skilnað hans við fyrrverandi eiginkonu sína, Diane Lane. Brolin viðurkenndi að hann hafi „notað heróín nokkrum sinnum,“ en tekur fram að hann hafi „aldrei verið algerlega fastur í neyslu.“
Brolin hefur áður fjallað um fíknivanda sinn í endurminningabók sinni, From Under the Truck. Hann lýsir deginum þegar hann átti að sækja bróður sinn til að heimsækja ömmu þeirra, sem sögð var liggja fyrir dauðanum. Brolin segir: „Ég vaknaði úti á gangstétt og fór inn. Bróðir minn hringdi í mig: ‚Hvar ertu?‘ Ég sótti hann og að lokum gengum við inn á sjúkrahúsið.“
Hann segir frá því að þegar hann kom inn í sjúkrahúsherbergi ömmu sinnar hafi hún „lyft höfðinu, horft á mig og brosað og það var allt og sumt.“ Leikarinn segir að þessi stund hafi orðið til þess að hann ákvað að breyta lífi sínu. Hann segir: „Ég var kominn með nóg. Ég hugsaði: ‚Ef þessi kona gat komist í gegnum 99 ár við þær aðstæður sem lífið bauð upp á, hvernig dirfist ég þá...‘“
„Ég var 45 ára gamall og hafði komist upp með ýmislegt; setið níu sinnum í fangelsi og gert hitt og þetta. Þá hugsaði ég með mér: Skyldi vera hægt að lifa fyrri helmingi ævinnar á einn hátt, en þeim seinni á annan hátt? Þannig gæti ég lifað tveimur lífum í stað eins.“