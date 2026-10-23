Markle rýfur þögnina um meint brot föður síns

Meghan Markle hefur tjáð sig vegna ásakana um vörslu barnakláms sem beint er að föður hennar, Thomas Markle eldri. Það var sonur hans, Thomas Markle yngri, hálfbróðir hertogaynjunnar af Sussex, sem hélt því fram að hann hefði fundið „hundruð, ef ekki þúsundir“ mynda af börnum í kynferðislegu samhengi á heimili föður síns.
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Í frétt frá The Sun, sem birt var fimmtudaginn 22. október, kemur fram að Thomas Markle eldri, 82 ára, hafi verið sakaður um að hafa barnaklám undir höndum. Samkvæmt miðlinum sagðist Thomas yngri hafa komist að þessu á heimili föður síns í Cebu á Filippseyjum og tilkynnt málið til lögreglu og alríkislögreglunnar (FBI).
Meghan, 45 ára, brást við ásökunum í yfirlýsingu sem send var tímaritinu PEOPLE. „Ég er djúpt slegin yfir þeim fréttum sem hafa komið fram síðasta sólarhringinn og hugur minn er hjá þeim börnum sem kunna að hafa orðið fyrir skaða,“ sagði hún.
„Árið 2018 var sent bréf til lögreglunnar í London (Metropolitan Police) og sérsveitarinnar sem sér um vernd konungsfjölskyldunnar. Þetta bréf var síðar sent mér. Í því komu fram alvarlegar og óhugnanlegar ásakanir gegn föður mínum og ég var fullvissuð um að málið væri til rannsóknar,“ bætti hún við.
„Ég vona að fólk skilji núna, þrátt fyrir að tilteknir fjölmiðlar hafi brenglað staðreyndir í gegnum árin, að fjarlægðin við föður minn, og sú ákvörðun mín að leyfa honum ekki að eiga samskipti við börnin okkar, var byggð á einni ástæðu: til að vernda þau.“
„Ég treysti því að yfirvöld væru að gera slíkt hið sama fyrir aðrar fjölskyldur,“ sagði hún í yfirlýsingunni. „Þótt umfang þess sem nú hefur komið í ljós sé enn viðbjóðslegra en nokkurn óraði fyrir, er mín heitasta von sú að réttlætinu verði fullnægt og að öryggi og vernd saklausra barna verði áfram í forgangi.“
Meghan er einkabarn Thomasar eldri og Doriu Ragland. Hann átti tvö önnur börn með fyrri eiginkonu sinni, Roslyn Loveless: Thomas yngri, sem er sextugur, og dótturina Samanthu, sem er 61 árs.
Efnið sem um ræðir fannst að sögn í fjórum stórum kössum og innihélt „hundruð, ef ekki þúsundir“ mynda af barnaklámi, sagði Thomas yngri í samtali við The Sun. Hann kvaðst hafa fundið myndbönd af stúlkum, sem væru ekki eldri en 10 eða 11 ára, við kynferðislegar athafnir, auk 15 mínútna langs myndbands af nöktum stúlkum í gömlum farsíma föður síns.
„Tölvuskjárinn hans var þakinn röðum af smámyndum sem tengdust verstu og viðbjóðslegustu misnotkun á börnum sem hægt er að hugsa sér,“ sagði Thomas yngri, samkvæmt The Sun. „Það allra versta.“
Thomas yngri hélt því einnig fram að hann hefði fundið þrjár ljósmyndir af nöktum stúlkum. Hann sagði við The Sun að önnur myndin virtist hafa verið tekin á fyrrum heimili föður hans í Rosarito í Mexíkó.
Miðillinn greindi frá því að hann hefði einnig sagt frá því að hafa fundið „gamlar bækur sem reyndust vera fullar af nöktum, ungum stúlkum“; í einni þeirra voru myndir af manni að fremja kynferðislegar athafnir með mjög ungri stúlku.
„Það sem ég sá olli mér ógleði og ég vissi ekki hvað ég átti að gera,“ sagði hann, samkvæmt The Sun. „Ég vissi strax að þetta var alvarlegt lögbrot og að ég gæti átt yfir höfði mér langan fangelsisdóm ef ég losaði mig ekki við þetta. Mér fannst ég hafa verið svikinn, ég var reiður og fann fyrir viðbjóði og áttaði mig á því að ég yrði að tilkynna föður minn.“
Hann segist hafa tilkynnt um fundinn til símalínu alríkislögreglunnar (FBI), bandarísku stofnunarinnar National Center for Exploited and Missing Children, og lögreglunnar í Pennsylvaníu. Samkvæmt The Telegraph bjó Thomas eldri í Pennsylvaníu.
FBI hefur staðfest móttöku á skriflegri yfirlýsingu frá Thomas yngri og „hyggst hefja eigin rannsókn,“ að sögn The Sun. Heimildarmaður nákominn málinu sagði við miðilinn að „fulltrúi FBI hafi þegar óskað eftir samskiptaupplýsingum rannsakenda sem fara fyrir málinu á Filippseyjum.“
Samkvæmt miðlinum hefur verið settur á laggirnar sérstakur starfshópur, undir stjórn Women and Children’s Protection Center, en hópurinn var stofnaður af rannsakendum á vegum Inter-Agency Council Against Trafficking.
Thomas yngri sagði við The Sun: „Ég hef stutt við hann, annast hann og aðstoðað hann í mörg ár en því lýkur núna.“
Hann hefur annast föður sinn í gegnum langvarandi heilsuvandamál, þar á meðal heilablóðfall sem faðirinn fékk árið 2022. „Ég mun aldrei aftur tala við föður minn, nema ég verði kallaður til að bera vitni gegn honum.“