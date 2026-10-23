Faðir og systir Meghan Markle tjá sig um ásakanirnar - „Þetta er djöfulsins bull. Ekkert nema lygar“

Allt er nú í háalofti hjá föðurfjölskyldu hertogaynjunnar Meghan Markle, en hálfbróðir hennar segist hafa fundið mikið magn af barnaníðsefni meðal eigna föður þeirra. Thomas yngri lýsti því í samtali við The Sun að hafa orðið skelfingu lostinn þegar hann fann hundruð, ef ekki þúsundir, mynda og þar að auki myndskeið sem sýndu börn, allt niður á leikskólaaldur, í kynferðislegu samhengi. Meint barnaníðsefni fann hann þegar hann gramsaði í kössum sem innihéldu eigur sem faðir hans og nafni, Thomas eldri, hafði skilið eftir á Filippseyjum þegar hann flutti þaðan fyrr á árinu vegna heilsubrests.
Greint var frá málinu í gærkvöldi en Meghan sendi frá sér yfirlýsingu vegna málsins í dag þar sem hún sagðist djúpt slegin og að hugur hennar væri með þeim börnum sem kynnu að hafa orðið fyrir skaða. Hún greindi eins frá því að árið sem hún gekk að eiga Harry Bretaprins, 2018, hafi bréf borist lögreglunni í London en þar komu fram alvarlegar og óhugnalegar ásakanir gegn föður hennar sem voru sagðar til rannsóknar.
„Ég vona að fólk skilji núna, þrátt fyrir að tilteknir fjölmiðlar hafi brenglað staðreyndir í gegnum árin, að fjarlægðin við föður minn og sú ákvörðun mín að leyfa honum ekki að eiga samskipti við börnin okkar var byggð á einni ástæðu: til að vernda þau.“
Lygar fyrir peninga
Thomas eldri neitar sök og nýtur hann stuðnings hinnar dóttur sinnar, Samönthu, sem segir málið ekkert annað en lygar. Í samtali við Daily Mail sagði Samantha að ýmislegt sem bróðir hennar hafi haldið fram í málinu standist enga skoðun. Hann hafi talað um harða diska sem hefðu fundist í kössum föður þeirra í Filippseyjum. Um tölvur sér að ræða sem var pakkað ofan í kassa í Mexíkó og svo sendar með skipi til Filippseyja. Eftir að þangað var komið fóru kassarnir í geymslu og enduðu svo á heimili Thomas yngri. Faðir þeirra hafi ekki komið nálægt þessum kössum síðustu tvö árin og því gæti hver sem er hafa átt við gögnin.
„Það er ekkert hæft í þessum viðbjóðslegu ásökunum og bróðir minn er viðurstyggilegur fyrir að skálda þær upp. Hann vill rústa pabba okkar. Hafi hann skömm fyrir. Bróðir minn viðraði þessar lygar fyrst fyrir nokkrum vikum þegar skrúfað var fyrir fjárstuðning til hans frá pabba. Hann hefur haft pabba okkar að féþúfu árum saman og um leið og peningarnir hættu að berast kemur hann með sturluðustu lygar sem honum gætu dottið í hug til að reyna að kreista peninga úr fjölmiðlum.“
Ekkert sanni að Thomas eldri hafi safnað þessum myndum. Hann glími nú við alvarleg veikindi og sé við dauðans dyr. Fyrr á árinu missti hann fótinn vegna blóðtappa og fékk auk þess heilablóðfall og hjartaáfall. Samantha segir að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem Thomas yngri ljúgi upp á föður þeirra. Fyrir nokkrum árum hafi hann haft samband við fjölmiðla og sakað föður þeirra um að taka inn fíkniefni með vændiskonum í Thailandi.
„Bróðir minn lýgur um pabba og selur sögurnar því það er eina leiðin sem hann hefur til að næla sér í skjótfenginn gróða. [...] Því stærri sem lygin er, því meiri athygli og því meiri gróði.“
Skilur ekki hvers vegna sonur hans gerði þetta
Bandaríska alríkislögreglan, FBI, hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins og segist þar meðvituð um ásakanirnar. FBI muni aðstoða yfirvöld í Filippseyjum eftir fremsta megni sem og rannsaka hvort brotið hafi verið gegn bandarískum lögum.
Thomas eldri segist sleginn yfir þessu öllu saman. „Ég er sleginn, ég er sár og ég er í miklu uppnámi yfir því að sonur minn sé að koma með þessar ásakanir gegn mér. Ég er ekki fær um að gera það sem mér er gert að sök. Þetta er það versta sem nokkur gæti sakað mig um. Þetta er djöfulsins bull. Ekkert nema lygar. Þetta er sjúkt. Ég hef ekki hugmynd um hvers vegna Tom er að reyna að tortíma mér með þessum lygum.“