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DV
Fókus

Elliði gerir stólpagrín að sjálfum sér og birtir mynd

Fókus
Föstudaginn 23. október 2026 11:56
Elliði Vignisson

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, gerir stólpagrín að sjálfum sér og birtir háðslega gervigreindarmynd á samfélagsmiðlum en hann var í eldlínunni í vikunni fyrir ummæli sín um múslima. 

„Skemmtilegt þegar fólk sér húmor í annars viðkvæmum umræðum. Fékk þessa mynd senda ásamt textanum "Músliði Vignisson" og hafði gaman að,“ segir hann:

Myndin hefur fengið mikil viðbrögð eins og búast mátti við. Meðal þeirra sem taka til máls er útvarpsmaðurinn Heiðar Austmann sem segir:

„Fólk getur verið svo lítið ... Um leið og einhver leyfir sér að hafa aðra skoðun en það sjálft er farið beint í að níða skóinn af viðkomandi. Hvað varð um að geta verið ósammála án þess að ráðast á manneskjuna?“

Elliði Vignisson

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