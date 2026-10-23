Elliði gerir stólpagrín að sjálfum sér og birtir mynd

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölfusi, gerir stólpagrín að sjálfum sér og birtir háðslega gervigreindarmynd á samfélagsmiðlum en hann var í eldlínunni í vikunni fyrir ummæli sín um múslima.
„Skemmtilegt þegar fólk sér húmor í annars viðkvæmum umræðum. Fékk þessa mynd senda ásamt textanum "Músliði Vignisson" og hafði gaman að,“ segir hann:
Myndin hefur fengið mikil viðbrögð eins og búast mátti við. Meðal þeirra sem taka til máls er útvarpsmaðurinn Heiðar Austmann sem segir:
„Fólk getur verið svo lítið ... Um leið og einhver leyfir sér að hafa aðra skoðun en það sjálft er farið beint í að níða skóinn af viðkomandi. Hvað varð um að geta verið ósammála án þess að ráðast á manneskjuna?“