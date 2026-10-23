Lögreglan rannsakar föður Meghan Markle eftir hrottalega uppgötvun á heimili hans - „Mér býður við því sem ég sá“

Faðir Meghan Markle, Thomas Markle eldri, er grunaður um vörslur á barnaklámi. Frá þessu greinir The Sun.
Mun það hafa verið eldri hálfbróðir hertogaynjunnar, Thomas Markle yngri, sem uppgötvaði barnaníðsefnið á fjórum stórum pappakössum á heimili föður þeirra á Filippseyjum. Þar munu hafa fundist hundruð ef ekki þúsundir ljósmynda og eins hafi hálfbróðirinn fundið myndbönd á farsíma föður síns sem sýndu stúlkur sem virtust vera á aldrinum 10–11 ára í kynferðislegu samhengi. Thomas yngri segist eins hafa fundið nektarmyndir af barnungum stúlkum á fyrra heimili föður hans í Mexíkó.
Thomas yngri, sem er sextugur, tilkynnti meint brot til lögreglunnar í sumar.
„Þegar ég fann þetta efni varð ég skelfingu lostinn og átti engra annarra kosta völ en að tilkynna pabba minn. Ég hef stutt hann, annast hann og hjálpað árum saman – en því lýkur hér með.“
Faðir hans er á níræðisaldri og hefur glímt við veikindi.
„Ég mun aldrei tala við föður minn aftur nema ég verði kallaður fram sem vitni gegn honum. Mér býður við því sem ég sá,“ segir Thomas yngri sem segist aldrei ætla að fyrirgefa föður sínum fyrir að koma honum í þessa stöðu en Thomas eldri þurfti að snúa aftur til Bandaríkjanna frá Filippseyjum í maí á þessu ári eftir að hann fékk heilablóðfall og blóðtappa sem varð til þess að hann tapaði vinstri fætinum. Mikið af eigum hans urðu eftir á Filippseyjum og enduðu í geymslukössum. Thomas yngri ákvað að róta í kössunum til að sjá hvort þar væri gamall sími sem kærasta hans gæti notað. Hann fann síma, kveikti á honum og fann áðurnefnd myndskeið þegar hann skoðaði innihaldið. Hafði hann strax samband við lögregluna.
Síðan liðu vikurnar og Thomas yngri heyrði ekki aftur í lögreglunni. Ákvað hann þá að bíta á jaxlinn og kanna innihald pappakassanna nánar. Fékk hann til liðs við sig tæknimann og þeir rannsökuðu þrjá harða diska sem hann fann í kössunum.
„Á skjánum birtist röð eftir röð af smámyndum sem tengdust viðbjóðslegasta barnaníðsefni sem hægt er að ímynda sér. Það versta af því versta,“ sagði Thomas yngri og tók fram að sumt efnið hafi sýnt börn á leikskólaaldri.
„Ég vissi strax að þetta væri kolólöglegt og að ég gæti endað í löngu fangelsi ef ég losaði mig ekki við þetta. Ég fann fyrir svikum og viðbjóði og áttaði mig á því að ég yrði að tilkynna hann.“
Rétt er að geta þess að Meghan Markle á ekki í samskiptum við föður sinn en frægt var árið 2018, þegar hún gekk að eiga Harry Bretaprins, hvað Thomas reyndist tilbúinn að gera fyrir athygli. Hann ræddi fjálglega við fjölmiðla, lak í þá ljósmyndum og loks þegar Meghan sendi honum persónulegt bréf þar sem hún lýsti yfir vonbrigðum með hegðun hans lak hann bréfinu beint í fjölmiðla. Fékk Meghan nóg og lokaði alfarið á föður sinn og hafði ekki einu sinni samband þegar hann fékk heilablóðfall árið 2022.
Að sögn The Sun hefur bandaríska alríkislögreglan sett sig í samband við yfirvöld á Filippseyjum vegna málsins.