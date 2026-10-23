Barátta George og Amal Clooney í svefnherberginu

Leikarinn George Clooney, sem sló í gegn í þáttunum ER, var lengi draumaprins margra kvenna, en svo virðist sem það sé enginn dans á rósum að deika rúmi með honum.
Clooney, sem er 65 ára, hefur lengi glímt við svefnleysi, eitthvað sem eiginkona hans Amal, 48 ára, glímir ekki við. Aðferðin sem George notar til að takast á við svefnleysið hefur þó líklega áhrif á eiginkonu hans til 12 ára.
George hefur talað opinskátt um að svefnleysið valdi því að hann vaknar oft á nóttunni, auk þess sem hann á erfitt með að sofna. George segist hafa þann sið að hafa kveikt á sjónvarpinu til að hjálpa sér að sofna. George ræddi við The Hollywood Reporter um hvers vegna honum þykir gott að hafa kveikt á sjónvarpinu á kvöldin: „Þegar ég slekk á sjónvarpinu fer ég að hugsa, og um leið og hugsanirnar fara á fullt á ég mjög erfitt með að sofna. Með flöktandi skjánum get ég deyft hugann, en ég vakna engu að síður fimm sinnum hverja einustu nótt,“ sagði George um þann vanda sem hann glímir við.
Hann glímdi einnig við svefnleysi vegna tvíburabarna sinna árið 2017 og sagði frá því að hann og eiginkona hans hefðu átt erfitt uppdráttar. „Við erum úrvinda, við erum bæði úrvinda, og hún er augljóslega meira úrvinda en ég,“ sagði hann í samtali við The Hollywood Reporter á sínum tíma.
Í sama viðtali ræddi George um sársaukafull meiðsli sem hann hlaut við tökur á kvikmyndinni Syriana. Eftir alvarlega byltu var leikarinn þjáður af stöðugum verkjum og lamandi höfuðverkjum. „Ég var með tveggja og hálfs tommu rifu miðsvæðis á bakinu og hálfs tommu rifu á hálsinum,“ útskýrði hann.
Þegar hann ræddi um hvernig meiðslin hefðu haft áhrif á feril hans, bætti George við að sársaukinn væri háður líkamsstöðu. „Sem þýðir að] því lengur sem maður situr eða stendur uppréttur, því verra verður það. Svona er þetta bara. Eftir því sem líður á daginn versnar ástandið. Það smellur bókstaflega í eyrunum á mér og höfuðið á mér.“
Clooney gekkst undir skurðaðgerð til að lina sársaukann, en meiðslin hafa enn áhrif á líf hans.
„Ég fæ stundum höfuðverk enn þann dag í dag. En jafnvel læknirinn, þegar ég fór í aðgerðina árið 2005, sagði: ‚Hlustaðu, þessi sársauki mun ekki hverfa með látum, heldur smám saman. Og það er nokkuð til í því. Það tók mörg ár fyrir hann að minnka smátt og smátt, þar til hann er nú orðinn svo lítill að hann er varla merkjanlegur. Þetta er eins og að vera með timburmenn: Maður veit hvenær þeir koma og maður getur tekist á við þá. Ástandið hefur batnað til muna.“