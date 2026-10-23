Back to the Future hefði getað orðið allt önnur mynd – Sjaldséðar upptökur af upprunalega leikaranum í hlutverki Marty McFly

Kvikmyndin Back to the Future kom út árið 1985, mynd sem er löngu orðin klassík meðal kvikmyndaunnenda. Tvær myndir fylgdu í kjölfarið árin 1989 og 1990.
Það gekk þó nokkuð brösuglega að koma myndinni fyrir augu áhorfenda. Leikstjórinn Zemeckis fékk yfir þrjátíu og sex hafnanir áður en Universal gaf grænt ljós á myndina.
Myndin fjallar um unglinginn Marty McFly (leikinn af Michael J. Fox) sem fer óvænt 30 ár aftur í tímann til ársins 1955 í plútóníumdrifnum DeLorean bíl sem jafnframt er tímavél, hannaður af vísindamanninum Emmett Brown (leikinn af Christopher Lloyd). Marty þarf að sjá til þess að foreldrar hans, sem þarna eru unglingar sjálfir, nái saman svo að hann fæðist í framtíðinni, og hann geti farið aftur til framtíðar.
Fox var þó ekki fyrsta val í hlutverk Marty. Leikarinn Eric Stoltz var ráðinn fyrst og var hann búinn að taka upp nokkur atriði áður en hann var rekinn þegar sex vikur voru liðnar af tökum og Fox ráðinn í hans stað.
Fox, sem var aðeins 24 ára gamall þegar myndin var frumsýnd, hafði verið fyrsta val aðstandenda myndarinnar, en skuldbindingar hans við þættina Family Ties flæktu málin fyrst í stað.
Sidney Sheinberg, forstjóri Universal, fylgdist náið með þróunarferli myndarinnar. Það var hann sem hvatti teymið eindregið til að ráða Stoltz í hlutverkið, en frammistaða hans í kvikmyndinni Mask hafði þar mikil áhrif og því féllust Zemeckis og framleiðendurnir á það val.
Hvers vegna var Eric Stoltz rekinn úr Back to the Future?
Stoltz var leikari sem beitti svokallaðri „method“-leikaðferð; hann brást eingöngu við þegar hann var ávarpaður var með nafni persónunnar sem hann lék, og klæddist búningum myndarinnar bæði á leiðinni í vinnuna og heim aftur. Leikaraliðið og tökuliðið báru virðingu fyrir alúð hans, en alvaran sem fylgdi þessu hafði í för með sér nokkrar neikvæðar afleiðingar.
Þótt Back to the Future flokkist sem vísindaskáldskapur byggir myndin mikið á húmor, sérstaklega í samskiptum Marty við aðrar persónur. Stoltz var tvímælalaust góður leikari, en honum tókst ekki að ná þeim húmoríska tóni sem þurfti til að túlka Marty. Framkoma hans fór líka í taugarnar á sumum samleikurum hans, þar á meðal Thomas F. Wilson, sem fór með hlutverk Biff Tannen í þríleiknum.
Í byrjun janúar 1985 ræddi teymið við Fox um áætlanirnar um að skipta um leikara í hlutverkinu. Nokkrum dögum síðar tilkynnti Zemeckis Stoltz tíðindin, og Fox tók við hlutverkinu.
Þótt þættirnir Family Ties væru enn í forgangi, tókst Fox að koma kvikmyndinni aftur á rétt ról eftir að hún hafði dregist um mánuð aftur úr áætlun. Fram að þeim tíma hafði Fox aðeins leikið aðalhlutverk í tveimur öðrum kvikmyndum: Midnight Madness og Class of 1984. Vegna vinsælda sinna í sjónvarpi var hann líklega þekktasta andlitið í myndinni.
Hinn leikarinn sem flestir þekktu var Christopher Lloyd, sem fór með hlutverk Doc Brown; hann var þekktastur fyrir hlutverk sitt í One Flew Over the Cuckoo’s Nest og gamanþáttunum Taxi.
Hver lék Jennifer Parker í Back to the Future?
Leikkonurnar sem fóru með hlutverk Jennifer Parker, kærustu Marty, breyttust í gegnum þríleikinn. Claudia Wells var sú fyrsta sem fékk hlutverkið og lék hún á móti Stoltz þar til hann var talinn óhæfur í hlutverk Marty. Hún lék á móti Fox í fyrstu myndinni, en þar lauk þátttöku hennar í kvikmyndaröðinni.
Vegna árekstra í tímaáætlun hjá Wells var Melora Hardin, úr þáttunum The Office, fengin til að leika Jennifer í Back to the Future II, en hún þótti of hávaxin til að leika á móti Fox.
Aðstandendur myndanna vildu fá Wells aftur, en hún þurfti að hafna boðinu til að aðstoða veikan ættingja. Elisabeth Shue var þá ráðin í hlutverk Jennifer Parker og lék í báðum framhaldsmyndunum.