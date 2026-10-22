Þetta er það sem Harry Bretaprins sér mest eftir - „Af því að ég er prins!“

Það sem Harry Bretaprins sér hvað mest eftir í lífinu er seinasta símtalið sem hann átti við móður sína, Díönu prinsessu, áður en hún lést í bílslysi árið 1997, en Harry var þá aðeins 12 ára gamall.
Prinsinn segir í viðtali hjá GQ:
„Ég hef rætt það opinskátt að ein mín helsta eftirsjá í lífinu er seinasta símtalið sem ég átti við hana, hversu öðruvísi samræðurnar hefðu verið hefði ég vitað að þetta var okkar seinasta samtal. Það er ég sem þarf að lifa með þeirri eftirsjá.“
Díana lést í París og áður en slysið átti sér stað hringdi hún í syni sína, en hvorugur þeirra áttaði sig á því að þeir myndu aldrei heyra aftur í móður sinni. Harry segir í samtali við GQ að hann hafi ekki nennt að vera í símanum. „Það eina sem ég vildi var að fara að leika við frændur mína.“
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Eldri bróðir Harrys, Vilhjálmur Bretaprins, var þarna 15 ára gamall og hefur hann sjálfur lýst því í viðtali að hann vildi óska þess að hann hefði gefið sér tíma þennan dag til að spjalla við móður sína.
„Harry og ég vorum að flýta okkur ofboðslega að kveðja, þú veist: „Heyrumst síðar“. Augljóslega, hefði ég vitað hvað væri við það að gerast, hefði ég ekki verið svona kærulaus gagnvart símtalinu og öðru.“
Harry segir í áðurnefndu viðtali að hann kæri sig þó ekki um meðaumkun. Blaðamaður spurði hvers vegna ekki og Harry svaraði vantrúaður: „Af því að ég er prins!“
Maður lærir að lifa með sorginni
Sorgin hefur leikið stórt hlutverk í lífi prinsins eftir að hann missti móður sína, en hann átti erfitt með að sætta sig við missinn. Hann segir í viðtalinu:
„Það er eitt afar áhugavert við sorgina. Hún er mjög persónuleg. Hún er einstaklingsbundin og háð aðstæðum hvers og eins. Ég hef lært, að ég held, að sætta mig við og skilja að maður kemst aldrei yfir sorgina. Maður lærir að lifa með henni. Auk þess hef ég aldrei viljað komast yfir sorgina. Þar var ég einmitt fastur fyrir mörgum árum, í þeirri hugsun að ef ég hætti að syrgja þýddi það þá að ég hefði gefist upp á minningunni um móður mína? Um leið og ég verð hamingjusamur, eru það svik við móður mína?“
Hann hefur fundið svörin í dag. Hann ber minningu móður sinnar með sér, hvert sem hann fer. Sorgin heldur ekki aftur af honum heldur leiðir hann áfram í lífinu. Árum saman reyndi hann að deyfa sorgina eða bæla hana niður. Hann leyfði sér ekki einu sinni að fella tár. Eftir að hafa leitað sálfræðiaðstoðar á fullorðinsárunum leyfði hann sér loks að syrgja. Eftir 20 ára bælingu gat hann loks grátið móður sína. Hann hugsar enn um móður sína á hverjum degi en reynir að festast ekki í slíkum hugsunum.
„Ég hugsa kannski snöggt eitthvað á borð við: Vá hvað ég sakna þín. Ég velti fyrir mér hvernig heimurinn væri ef þú værir enn hér, ég velti fyrir mér hvernig fjölskyldan mín væri ef þú værir enn hér. Þetta eru spurningarnar sem ég velti fyrir mér. Stundum eru það tilteknar spurningar sem ég spyr hana í leit að einhvers konar svari, og stundum fæ ég svar.“