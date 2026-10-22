Stjarna úr The White Lotus leikur á móti Baltasar og Ólafi Darra í nýrri íslenskri kvikmynd

Kanadíski leikarinn Adam DiMarco, sem sló í gegn í annarri þáttaröð hinna vinsælu sjónvarpsþátta The White Lotus, hefur verið ráðinn í aðalhlutverk nýrrar íslenskrar kvikmyndar, Dark Ocean.
Þar mun hann leika á móti þeim Baltasar Kormáki, Ólafi Darra Ólafssyn, Þorsteini Bachmann og Þorvaldi Davíð Kristjánssyni.
Frá þessu greinir bandaríska kvikmyndatímaritið The Hollywood Reporter en myndin verður í leikstjórn Baldvins Z og sér íslenska fyrirtækið Glassriver um framleiðsluna.
Spennandi söguþráður
DiMarco fer með hlutverk Hákonar, 28 ára Íslendings sem fæddist í Kanada en hefur aðeins búið á Íslandi í þrjú ár. Þegar kærasta hans verður ófrísk ákveður hann að ráða sig á togara á Norður-Atlantshafi til að sjá fyrir fjölskyldunni.
Fyrsta langa sjóferðin reynist hins vegar mun erfiðari en hann hafði gert ráð fyrir. Hákon þarf að takast á við óblíð náttúruöfl og harðneskjulega áhöfn þar sem óskráðar reglur ráða ríkjum. Eftir því sem spennan magnast um borð og mannslíf komast í hættu reynir á þol hans og sálarstyrk.
Myndin fjallar meðal annars um einangrun, sorg og eitraða karlmennsku í lokuðum karlaheimi.
Baltasar Kormákur mun leika Andra skipstjóra en Ólafur Darri fer með hlutverk manns að nafni Höddi. Fleiri leikarar verða kynntir til sögunnar á næstunni.
Leitað lengi að Hákoni
Í frétt Hollywood Reporter er haft eftir Baldvini Z, sem meðal annars hefur leikstýrt Lof mér að falla, Vonarstræti og sjónvarpsþáttunum Svörtum söndum, að DiMarco hafi þá eiginleika sem hann hafi leitað að í aðalleikara myndarinnar.
„Ég hef leitað lengi að Hákoni. Hann þurfti að vera einhver sem gæti stigið inn í þennan harðneskjulega karlaheim sem utanaðkomandi og leyft okkur að upplifa hann með hans augum,“ segir Baldvin.
Hann segir DiMarco búa yfir bæði hlýju og viðkvæmni en jafnframt ákveðnum innri styrk sem henti persónunni vel.
„Í grunninn fjallar Dark Ocean um það að tilheyra og um þau kerfi sem móta unga menn og gera þá að þeim mönnum sem þeir verða.“
Handrit myndarinnar er eftir Matthías Tryggva Haraldsson en meðal annarra sem koma að verkefninu er kvikmyndaklipparinn Valdís Óskarsdóttir, sem vann meðal annars við Óskarsverðlaunamyndina Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Myndin er samstarfsverkefni Glassriver og kanadíska framleiðslufyrirtækisins Terminal City Pictures.
Tökur eiga að hefjast í mars á næsta ári og munu fara fram bæði á Íslandi og í St. John's á Nýfundnalandi í Kanada.