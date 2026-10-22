Saman í 11 ár en búa ekki saman - Þetta er ástæðan

Leikkonurnar Holland Taylor (83) og Sarah Paulson (419 hafa verið saman í 11 ár, en hafa aldrei búið saman.
Taylor, sem er þekktust fyrir hlutverk sitt í þáttunum The Practice, sagði í þættinum The Drew Barrymore Show þann 20. Október, að ástæðuna mætti rekja til dagskrár þeirra.
„Við verjum eins miklum tíma saman og við mögulega getum, því vinnan aðskilur okkur sífellt,“ sagði Taylor. Hún bætti við að þær séu saman eins mikið og „landfræðilegar aðstæður og störf okkar“ leyfa.
Taylor útskýrði hvernig fyrirkomulagið er í hvorri borg fyrir sig. Taylor á íbúð í New York, þar sem Paulson dvelur þegar hún er í borginni. „Ég á íbúð hér og hún dvelur í íbúðinni minni þegar hún er hér; við búum saman hér þegar við erum báðar á staðnum,“ sagði Taylor.
Í Los Angeles eru þær með sitt hvort heimilið. Paulson á nýtt hús þar, en Taylor sagði að hún hefði ekki enn flutt inn í það.
„Ég á hús þar, en hún hefur ekki enn flutt inn í nýja húsið sitt – og það er liðið næstum ár síðan hún keypti það,“ sagði Taylor. Hún bætti við að Paulson hafi einnig dvalið í húsi hennar í Los Angeles.
Leikkonurnar kynntust árið 2005 og opinberuðu samband sitt árið 2015. Parið hefur sést saman á ýmsum viðburðum, þar á meðal í Óskarsverðlaunahófi Vanity Fair þann 15. mars og á 77. Tony-verðlaunahátíðinni þann 16. júní 2024.
Paulson ræddi einnig fyrirkomulag þeirra í þætti af hlaðvarpinu Smartless árið 2024 og sagði það vera „leyndarmálið“ að baki sambandi þeirra.
„Við höfum verið saman í langan tíma núna,“ sagði hún þá. „Og hluti af því er sá að við erum saman þegar okkur langar til þess, og ekki saman þegar okkur langar það ekki.“
Þegar þáttastjórnandinn Sean Hayes stakk upp á því að þær gætu einfaldlega sofið í sitt hvoru herberginu, svaraði Paulson: „Nei, því það besta sem ég veit... Holland og ég sofnum alltaf hönd í hönd.
„Við höldumst í hendur þegar við sofum. Mér finnst gott að sofa nálægt henni. Ég vil bara ekki vera í kringum hana allan tímann. Nei, ég er að grínast!“
Aftur að þætti Drew Barrymore: Taylor lýsti Paulson sem virkilega heillandi. „Hún tekur sumum hlutum mjög alvarlega og hún er sú vinkona sem leggur sig hvað mest fram í vináttunni af öllum sem ég hef þekkt,“ sagði hún. „Vináttusambönd krefjast, ekki alltaf, en þó, ákveðinnar fjárfestingar; tíma, athygli og stundum vinnu... og hún leggur allt í þetta,“ bætti Taylor við.
Hún sagði Paulson eiga fjölda virkilega mikilvægra og tryggra vina og hrósaði henni fyrir þann tíma sem hún ver „með fólki sem hún elskar heitt, gerir hluti fyrir það og er í návist þess“.