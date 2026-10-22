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Opnað fyrir tilnefningar til Viðurkenninga FKA - Þú getur tekið þátt í valinu

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 22. október 2026 13:20
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Eva María Þórarinsdóttir Lange og Erna Magnúsdóttir. Mynd: Silla Páls Mirror Rose.

Opnað hefur verið fyrir tilnefningar til Viðurkenninga FKA 2027. Atvinnulífið og almenningur eru hvött til að tilnefna konur sem hafa skarað fram úr, sýnt frumkvæði eða verið öðrum fyrirmynd. Tilnefna má í einum eða fleiri flokkum til og með 22. nóvember 2026.

Árlega heiðrar Félag kvenna í atvinnulífinu, FKA konur fyrir framlag þeirra til atvinnulífs og samfélags með FKA Viðurkenningunni, Hvatningarviðurkenningu FKA og Þakkarviðurkenningu FKA.

Tilnefningar eru opnar – hverja vilt þú sjá heiðraða? Vertu hreyfiafl, hafðu áhrif á valið með að tilnefna hér.

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra flutti erindi á hátíðinni síðast, Ingibjörg Sólrún, Ásta Fjeldsted forstjóri Festi, Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir formaður FKA og Andrea Róbertsdóttir, framkvæmdastjóri FKA sem stýrði dagskrá kvöldsins. Mynd: Silla Páls Mirror Rose.

Fjöldi tilnefninga og vandasamt val

Síðasta Viðurkenningarhátíð FKA fór fram í janúar 2026. Þá voru Eva María Þórarinsdóttir Lange, stofnandi og framkvæmdastjóri Pink Iceland, Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins, og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri, utanríkisráðherra og forstjóri Lýðræðis- og mannréttindastofnunar ÖSE, heiðraðar.

Viðurkenningarhátíðin fer næst fram miðvikudaginn 20. janúar 2027 á Hótel Reykjavík Grand þar sem við komum saman og fögnum viðurkenningarhöfum ársins. Tilnefningar berast víðs vegar að af landinu og fer dómnefnd yfir tilnefningar í öllum flokkum. Úr vöndu er að ráða, enda margar konur sem hafa lagt sitt af mörkum í atvinnulífinu og samfélaginu öllu.

Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir, Erna Magnúsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Eva María Þórarinsdóttir Lange, Hanna Katrín Friðriksson og Þuríður H. Aradóttir Braun formaður dómnefndar. Mynd: Silla Páls Mirror Rose.
Logi Geirsson og Inga Tinna Sigurðardóttir Dineout sem hlaut hvatningarviðurkenningu FKA árið 2024. Mynd: Silla Páls Mirror Rose.
Agnes Sigurðardóttir fremst. Mynd: Silla Páls Mirror Rose.
Hermann Björnsson forstjóri Sjóvá, Sigríður Vala halldórsdóttir og Elín Þóra Eiríksdóttir Sjóvá. Mynd: Silla Páls Mirror Rose.

Viðurkenningarhafa fyrri ára – frá upphafi:

• FKA Viðurkenning er veitt fyrir vel unnin störf í þágu atvinnureksturs kvenna eða þeim sem er eða hefur verið konum í atvinnulífinu sérstök hvatning eða fyrirmynd.

Eva María Þórarinsdóttir Lange

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir

Tanya Zharov

Ásta Sigríður Fjeldsted

Hafrún Friðriksdóttir

María Fjóla Harðardóttir

Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir

Margrét Kristmannsdóttir

Erna Gísladóttir

Guðrún Hafsteinsdóttir

Birna Einarsdóttir

Guðbjörg Matthíasdóttir

Liv Bergþórsdóttir

Margrét Guðmundsdóttir

Rannveig Grétarsdóttir

Aðalheiður Birgisdóttir

Vilborg Einarsdóttir

Rannveig Rist

Steinunn Sigurðardóttir

Halla Tómasdóttir

Ásdís Halla Bragadóttir

Katrín Pétursdóttir

Aðalheiður Héðinsdóttir

Svava Johansen

Elsa Haraldsdóttir

Þóra Guðmundsdóttir

Hillary Rodham Clinton (fyrst veitt árið 1999)

• FKA Hvatningarviðurkenning er veitt konu í atvinnulífinu fyrir athyglisvert frumkvæði eða nýjungar.

Erna Magnúsdóttir

Arnhildur Pálmadóttir

Inga Tinna Sigurðardóttir

Grace Achieng

Edda Sif Pind Aradóttir

Fida Abu Libdeh

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir

Helga Valfells

Dr. Sandra Mjöll Jónsdóttir Buch

Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir

Kolbrún Hrafnkelsdóttir

María Rúnarsdóttir

Rakel Sölvadóttir

Helga Árnadóttir, Signý (Tulipop)

Árný Elíasdóttir, Inga Björg, Ingunn B. Vilhjálms (Attendus)

Margrét Pála Ólafsdóttir

Marín Magnúsdóttir

Agnes Sigurðardóttir

Sigríður Margrét Guðmundsdóttir

Guðbjörg Glóða Logadóttir

Jón G. Hauksson

Edda Jónsdóttir

Freydís Jónsdóttir

Guðrún Hálfdánsdóttir

Íris Gunnarsdóttir/Soffía Steingríms

Lára Vilberg (fyrst veitt árið 2000)

• FKA Þakkarviðurkenning er veitt konu fyrir eftirtektarvert ævistarf sem stjórnanda í atvinnulífinu.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Geirlaug Þorvaldsdóttir

Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir

Dr. Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir

Katrín S. Óladóttir

Bryndís Brynjólfsdóttir

Anna Stefánsdóttir

Sigríður Ásdís Snævarr

Hildur Petersen

Hafdís Árnadóttir

Sigríður Vilhjálmsdóttir

Guðný Guðjónsdóttir

Guðrún Edda Eggertsdóttir

Guðrún Lárusdóttir

Erla Wigelund

Dóra Guðbjört Jónsdóttir

Bára Magnúsdóttir

Guðrún Birna Gísladóttir

Guðrún Agnarsdóttir

Guðrún Erlendsdóttir

Rakel Olsen

Guðrún Steingrímsdóttir

Vigdís Finnbogadóttir

Jórunn Brynjólfsdóttir

Unnur Arngrímsdóttir

Bára Sigurjónsdóttir (fyrst veitt árið 2000)

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