Opnað fyrir tilnefningar til Viðurkenninga FKA - Þú getur tekið þátt í valinu

Opnað hefur verið fyrir tilnefningar til Viðurkenninga FKA 2027. Atvinnulífið og almenningur eru hvött til að tilnefna konur sem hafa skarað fram úr, sýnt frumkvæði eða verið öðrum fyrirmynd. Tilnefna má í einum eða fleiri flokkum til og með 22. nóvember 2026.
Árlega heiðrar Félag kvenna í atvinnulífinu, FKA konur fyrir framlag þeirra til atvinnulífs og samfélags með FKA Viðurkenningunni, Hvatningarviðurkenningu FKA og Þakkarviðurkenningu FKA.
Tilnefningar eru opnar – hverja vilt þú sjá heiðraða? Vertu hreyfiafl, hafðu áhrif á valið með að tilnefna hér.
Fjöldi tilnefninga og vandasamt val
Síðasta Viðurkenningarhátíð FKA fór fram í janúar 2026. Þá voru Eva María Þórarinsdóttir Lange, stofnandi og framkvæmdastjóri Pink Iceland, Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins, og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri, utanríkisráðherra og forstjóri Lýðræðis- og mannréttindastofnunar ÖSE, heiðraðar.
Viðurkenningarhátíðin fer næst fram miðvikudaginn 20. janúar 2027 á Hótel Reykjavík Grand þar sem við komum saman og fögnum viðurkenningarhöfum ársins. Tilnefningar berast víðs vegar að af landinu og fer dómnefnd yfir tilnefningar í öllum flokkum. Úr vöndu er að ráða, enda margar konur sem hafa lagt sitt af mörkum í atvinnulífinu og samfélaginu öllu.
Viðurkenningarhafa fyrri ára – frá upphafi:
• FKA Viðurkenning er veitt fyrir vel unnin störf í þágu atvinnureksturs kvenna eða þeim sem er eða hefur verið konum í atvinnulífinu sérstök hvatning eða fyrirmynd.
Eva María Þórarinsdóttir Lange
Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir
Tanya Zharov
Ásta Sigríður Fjeldsted
Hafrún Friðriksdóttir
María Fjóla Harðardóttir
Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir
Margrét Kristmannsdóttir
Erna Gísladóttir
Guðrún Hafsteinsdóttir
Birna Einarsdóttir
Guðbjörg Matthíasdóttir
Liv Bergþórsdóttir
Margrét Guðmundsdóttir
Rannveig Grétarsdóttir
Aðalheiður Birgisdóttir
Vilborg Einarsdóttir
Rannveig Rist
Steinunn Sigurðardóttir
Halla Tómasdóttir
Ásdís Halla Bragadóttir
Katrín Pétursdóttir
Aðalheiður Héðinsdóttir
Svava Johansen
Elsa Haraldsdóttir
Þóra Guðmundsdóttir
Hillary Rodham Clinton (fyrst veitt árið 1999)
• FKA Hvatningarviðurkenning er veitt konu í atvinnulífinu fyrir athyglisvert frumkvæði eða nýjungar.
Erna Magnúsdóttir
Arnhildur Pálmadóttir
Inga Tinna Sigurðardóttir
Grace Achieng
Edda Sif Pind Aradóttir
Fida Abu Libdeh
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
Helga Valfells
Dr. Sandra Mjöll Jónsdóttir Buch
Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir
Kolbrún Hrafnkelsdóttir
María Rúnarsdóttir
Rakel Sölvadóttir
Helga Árnadóttir, Signý (Tulipop)
Árný Elíasdóttir, Inga Björg, Ingunn B. Vilhjálms (Attendus)
Margrét Pála Ólafsdóttir
Marín Magnúsdóttir
Agnes Sigurðardóttir
Sigríður Margrét Guðmundsdóttir
Guðbjörg Glóða Logadóttir
Jón G. Hauksson
Edda Jónsdóttir
Freydís Jónsdóttir
Guðrún Hálfdánsdóttir
Íris Gunnarsdóttir/Soffía Steingríms
Lára Vilberg (fyrst veitt árið 2000)
• FKA Þakkarviðurkenning er veitt konu fyrir eftirtektarvert ævistarf sem stjórnanda í atvinnulífinu.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Geirlaug Þorvaldsdóttir
Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir
Dr. Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir
Katrín S. Óladóttir
Bryndís Brynjólfsdóttir
Anna Stefánsdóttir
Sigríður Ásdís Snævarr
Hildur Petersen
Hafdís Árnadóttir
Sigríður Vilhjálmsdóttir
Guðný Guðjónsdóttir
Guðrún Edda Eggertsdóttir
Guðrún Lárusdóttir
Erla Wigelund
Dóra Guðbjört Jónsdóttir
Bára Magnúsdóttir
Guðrún Birna Gísladóttir
Guðrún Agnarsdóttir
Guðrún Erlendsdóttir
Rakel Olsen
Guðrún Steingrímsdóttir
Vigdís Finnbogadóttir
Jórunn Brynjólfsdóttir
Unnur Arngrímsdóttir
Bára Sigurjónsdóttir (fyrst veitt árið 2000)