Marta María fékk óvæntar ábendingar eftir skrif um sundferð þingmanna

Marta María Winkel, umsjónarmaður Smartlands, segir að eftir skrif hennar um sundferð þingmannanna fimm í Selárlaug nýverið hafi tölvupóstum rignt yfir hana. Í pistlinum um daginn fjallaði hún um sundferðina, sem minnst einum þingmanni fannst ekki fréttnæm, Marta María sagði sundferðina pínlega og bar hana saman við þjófnað unglinga í matvöruverslun. Hringdi hún þá í vinkonu sína sem er sérfræðingur í fíknivanda, taldi hún að of margir þingmenn glími við ómeðhöndlaðan drykkjuvanda.
Í pistli sínum í Morgunblaðinu í dag rifjar hún upp böll í menntaskóla þar sem alltaf var dauðaherbergi þrátt fyrir að ölvun ógilti miðann.
„Eftir skrif í þessum dálki um sundferð fimm þingmanna hefur tölvupóstum rignt yfir mig og mér sagt að það séu nú ekki bara þessir þjóðkjörnu sundmenn sem finnist gott að fá sér. Þetta sé töluvert meiri ómeðhöndlaður áfengisvandi á Alþingi en fólkið í landinu geri sér grein fyrir. Í einum póstinum kom fram að nokkrir þingmenn sæktu í að sitja frekar á bar á vinnutíma en í sætunum sínum í þingsalnum,“ segir í pistlinum. Rifjar hún upp frægt dæmi um áfengisneyslu þingmanns.
„Eftirminnilegt er þegar Sigmundur Ernir Rúnarsson mætti mökkaður í pontu í ágúst 2009. Virkir í athugasemdunum rifu kjaft og einhverjir fjölmiðlar fluttu af þessu fréttir. Hvað gerðist svo? Nákvæmlega ekki neitt. Hegðunin hafði ekki afleiðingar. Ef hann hefði sest upp í bíl í þessu ástandi þá hefði hann líklega misst bílprófið í heilt ár því prómill voru sýnilega í efri mörkum. Hann er í dag þingmaður Samfylkingarinnar,“ segir Marta María og bætir við:
„Ef starfsmaður í matvöruverslun hefði mætt með sömu prómill í blóðinu og Sigmundur Ernir Rúnarsson þá hefði viðkomandi líklega misst vinnuna.“ Við það má bæta mál eins og Klausturbar þar sem áfengisneysla þingmanns fór rækilega úr böndunum.
Veltir hún því fyrir sér hvað sé næsta skref í þessum málum:
„Þarf Alþingi að koma sér upp dauðaherbergi eins og var á Hótel Íslandi? Eða þarf kannski bara að splæsa í áfengismæli og fara fram á að ölvun ógildi setu í þingsal? Er ekki lágmarkskrafa að þingmenn séu í ökuhæfu ástandi á meðan þeir stýra þjóðarskútunni? Eða skiptir það kannski engu máli?“